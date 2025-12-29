大陸滑雪意外多 少女撞飛26歲男賠37萬元

大陸滑雪盛行，但意外頻傳，多起法院判決認為，滑行者在雪道出發、停止、橫穿、拐入時，應以位於前方的人優先。（圖／大陸央視）

中國大陸積極發展滑雪運動，冰雪經濟甚至已經達到「兆元產業」，不過參與的人數越來越多，意外事故也跟著增加。大陸法院最近公布兩起未成年人滑雪撞傷的判決，主張在滑雪場出發、停止或轉彎時，應該是後方的人必須承擔注意責任。

聲音來源：民警：「就這兒、就這兒，對，被撞飛了。」

雪地揚起一陣白霧，監視器畫面捕捉到兩名滑雪民眾一起滾落山坡的瞬間影像。日前，北京平谷區滑雪場，一名 12 歲少女滑雪時撞上他人，導致一名 26 歲民眾左小腿骨折，長達 3 個月無法上班。北京法院作出最新判決，要求 12 歲少女的父母給付人民幣 8 萬 2，約台幣 37 萬元的賠償金。大陸滑雪運動越來越盛行，但意外事故也跟著增加。

大陸央視新聞指出，苑某雖然未成年，但已是一名技術嫻熟的滑雪愛好者。事發當天，他在某滑雪場中級道下段橫向滑行時，與從上而下滑行的楊某相撞。

另一起事故，則是一名苑姓少年因橫向滑行撞上他人，導致自己左腿韌帶受傷。苑姓少年主張，對方沒有及時避讓，應賠償人民幣 5 萬多的醫藥費。但法院判決認為，滑行者在雪道出發、停止、橫穿、拐入時，應以位於前方的人優先；加上苑姓少年沒有配戴防護用具，應自行承擔責任。

遊客說：「再見 2025。」

大陸進入冬季，寧夏銀川發展出浮冰新玩法，號稱穿上厚厚的保暖衣，能保證人在水中漂流 6 個小時，一點都不會冷。大陸近年冰雪經濟飛速成長，想玩雪，不必捨近求遠飛日本、韓國，光是大陸境內滑雪場就多達近 750 家，今、明兩年滑雪人次超過 2600 萬，讓冰雪運動成為大陸新形態的兆元產業。

