大陸漁船失火 海巡救援15船員

大陸籍漁船「閩東漁61227」15日下午航經台北港西北方約28浬海域時，突然竄出濃煙起火，船上15名船員急忙透過國際無線電頻道求救。海巡署新竹艦在風力6至7級、浪高近3米的惡劣海象下急馳現場，以消防水柱全力撲滅火勢，並協助全數船員安全撤離，展現「救人優先、不分國籍」的人道精神。

海巡署指出，事發時正值大陸軍機、軍艦以「聯合戰備警巡」名義在台灣周邊空、海域活動，我方海巡與國軍均高度戒備。新竹艦下午4時許在北部海域巡護時，收到「閩東漁61227」以VHF 16頻道發出的火警訊號。該船位置距離台北港西北方28浬，雖仍在限制水域外，但情況危急。當時海面風浪強勁、陣風更達9級，在如此海象中接近失火船隻需要高度技術與風險承擔。

新竹艦趕抵後立即啟動救援程序，船艏消防水柱朝火勢猛烈灑水，努力控制火情擴散，同時協助15名陸籍船員撤離至安全區域，並戒護他們轉乘鄰近陸籍漁船「閩霞漁01467」。救援過程中，海面波濤洶湧、濃煙被強風拉得漫天飛散，船身不時劇烈晃動，艦上隊員仍咬牙在甲板上站穩腳步，確保人員撤離不中斷。

入夜後，風浪更強，海面能見度驟降，新竹艦雖暫停近距離滅火，但改以遠程監控，避免火勢重新引燃或造成油汙外洩等次生災害，並通報北部航務中心發布礙航訊息，提醒過往商船提高警覺。

16日清晨6時左右，失火的「閩東漁61227」已由另艘陸籍漁船「閩霞漁01467」拖帶返航。新竹艦持續追蹤至上午11時許，確定該船越過海峽中線並脫離雷達監控。