大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判 船長今循小三通模式遣返

海洋委員會海巡署今（8）日表示，去年10月發生的中國籍「閩連漁60138」號漁船毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案件，陸委會上午核准吳姓船長出境，海巡署會同移民署於上午9時40分，由南竿福澳港循小三通模式，強制吳員出境至中國福州黃岐港。 圖；海巡署提供

[Newtalk新聞] 海洋委員會海巡署今（8）日表示，去年10月發生的中國籍「閩連漁60138」號漁船毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案件，台灣連江地院於去年12月4日判處該漁船吳姓船長有期徒刑3個月定讞，陸委會上午核准吳姓船長出境，海巡署會同移民署於上午9時40分，由南竿福澳港循小三通模式，強制吳員出境至中國福州黃岐港。

海巡署表示，我國為民主法治國家，司法機關秉持公正客觀立場，嚴格依據科學證據認定事實，落實「故意歸故意、意外歸意外」之原則。吳姓船長因於捕撈作業時，疏未注意電子海圖標示之海纜位置而造成損壞，法院審酌其坦承犯行、與被害人達成和解並支付賠償金 ，認定為「過失」而判處3個月徒刑；相較之下，去（114）年2月「宏泰58」貨輪破壞台澎3號海纜案，王姓船長因經調查確認為「故意」破壞我國海底電纜，最終遭重判有期徒刑3年定讞。

廣告 廣告

海巡署指出，海底電纜為我國重要關鍵基礎設施，海巡署與檢察等機關密切合作，結合科技監控與巡防能量，嚴格取締斷纜事件。任何破壞海纜之非法行為，海巡署一定會迅速攔停登檢並報請檢方指揮偵辦，全力守護我國海纜安全與韌性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

是否擔心被列「台獨頑固分子」名單 梁文傑：我個人並不重要

朱蒲青觀點》 預算擋到亡國感 115總預算與國防卡關 立院把台灣推向治理崩點