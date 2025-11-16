大陸漁船海上失火 海巡新竹艦協助滅火助船員撤離

大陸漁船失火無線電求救，海巡新竹艦趕抵滅火救人。（圖：海巡署提供）

海巡署新竹艦15日傍晚，在執行海域巡護任務時，接獲大陸籍漁船於台北港西北方28浬失火求救。新竹艦在第一時間趕赴現場啟動滅火救援，成功協助15名大陸籍船員安全撤離。海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為優先，海巡署將不分國籍秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

海巡署新竹艦接獲大陸漁船失火求援，立即趕抵滅火助15船員安全撤離。（圖：海巡署提供）

海巡署表示，15日大陸機艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空域和海域，海巡署也陸續偵獲大陸漁船接近我國西北海域，新竹艦於風力級數6至7陣風9級惡劣海象下，在浪高3米情況下，持續巡弋防止大陸漁船進入我國海域。

廣告 廣告

海巡署全程監控直至大陸漁船確實駛離海峽中線。（圖：海巡署提供）

巡弋過程中接獲大陸「閩東漁61227」漁船失火，並以無線電頻道求救。海巡署秉持人道救援無國界理念，新竹艦立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，並戒護船上15名大陸籍船員由附近另一艘大陸「閩霞漁01459」漁船安全接駁駛離。

海巡署指出，新竹艦及時應處控制火勢，惟入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素，新竹艦改以現場監控，防止油汙外洩及其他衍生災害，並同步通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。而失火的大陸漁船，已在今天（16日）清晨由另一艘大陸「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向大陸，並於中午往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。（彭清仁報導）