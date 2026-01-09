大陸漁船越界捕魚 離我海岸不到12海浬

漁民目擊一艘大陸鐵殼漁船公然入侵我國水域，不僅無視旁若無人的台籍船隻，更放下拖網大肆捕撈。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





苗栗通霄外海驚傳大陸漁船囂張越界捕魚事件。6日下午，有台灣漁民在距離苗栗海岸不到24海浬處進行作業時，目擊一艘大陸鐵殼漁船公然入侵我國水域，不僅無視旁若無人的台籍船隻，更放下拖網大肆捕撈。漁民眼見對方將海中資源「一網打盡」，憤而拍下影片PO網，質疑海巡單位執法不力。對此，海巡署澄清，當日苗栗及中部海域共有9艘不明船隻入侵，經派遣宜蘭艦前往強勢驅離，至隔日上午已將全數越界陸船驅離我國水域。



根據漁民提供的畫面顯示，事發時間為1月6日下午3時許，一艘懸掛五星旗的大陸鐵殼漁船出現在苗栗外海。目擊漁民指出，該陸船完全無視一旁正在作業的台灣漁船，逕自放下拖網進行捕撈，沒多久便拉起滿滿一大袋漁獲，且船上甲板早已堆滿剛捕撈的戰利品；隨後該船又在另一頭下網，行徑相當囂張。依據當時雷達GPS顯示，該陸船位置約在北緯24度41分、東經120度31分，距岸不到24海浬，明顯屬於越界捕魚。

漁民無奈表示，雙方應各有作業界線，不該隨意越界，但大陸漁船往往為了追逐魚群，便一路從對岸追到台灣海域，這種「迷迷糊糊」就越線的行為實在不應該，不僅破壞海洋資源，更嚴重侵害台灣漁民權益。眼見大陸漁船「侵門踏戶」將魚群捕撈殆盡，憤怒的漁民不禁質疑：「我們的海巡究竟在哪裡？」



針對漁民指控，海巡署做出回應並還原當時執法過程。海巡署解釋，當天監測到苗栗及中部海域共有9艘不明船隻入侵，隨即派遣宜蘭艦前往處置。由於當時北部海域也有一艘越界陸船，海巡艦艇先行驅離該船後，隨即轉往苗栗外海，但該艘鐵殼船已往西駛離。海巡署強調，經過連夜執法，直至隔天上午已將這9艘越界的大陸漁船全數驅離。



鑒於中共解放軍甫於去年底啟動大規模環台軍演，近期大陸漁船又頻繁越界，引發國人關注。海巡署重申，面對陸船入侵，執法單位絕對會採取強勢驅離作為，只要發現越界情事定不寬貸，將全力捍衛國家主權及海域安全，保障我國漁民作業權益。

