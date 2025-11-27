大陸演習再延長施壓日本 張延廷曝解放軍三大策略轉變

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關論述至今仍未鬆口，而解放軍自11月17至25日已在黃海三大區域連續進行密集的實兵實彈軍事演習，並於26日宣布再延長演習時間8天。與此同時，大陸官媒對日本的批評也持續升溫。《人民日報》26日發表文章強調，日本唯有恪守《和平憲法》，才能向國際社會釋放明確訊號。

針對解放軍近期的軍事行動，退將張延廷在26日中天節目「頭條開講」中指出，解放軍近期的演習呈現三大關鍵轉變。首先是「時間拉長」，演習從過去的間歇性公告轉為幾乎連續不斷的常態化操作。

張延廷說，其次是「火力全面升級」，演習不僅集結實兵，還搭配實彈裝備及完整的軍事部署，顯著提升緊張態勢。第三則是「聯合軍種與兵種整合」，從以往以海軍為主的平面演習，擴大為海軍與空軍多兵種聯合的「海空一體立體聯演」，涵蓋水面艦艇、水下潛艦及海空偵打一體的軍事編裝部署。

解放軍艦艇以往演習情形。(圖/大陸國防部)

張延廷表示，解放軍演習已逐步從低強度的演訓模式，邁向中高強度的「立體聯合威懾」模式，顯示北京以軍事行動支撐政治表態的意圖鮮明。他認為，這些演習行動是針對高市早苗的對台立場及台海相關言論釋出強硬回應，並要對日本形成顯著壓力。

此外，張延廷還提出供日本決策者思考的3個關鍵議題，包括是否大幅增加國防預算、是否擴大引進更多嚇阻性武器，以及若日本在台海與國防態度上調整，北京是否會進一步升級軍事與政治手段，對日本形成更大壓力。他強調，日本在制定相關政策時，必須從國防、經濟及區域安全的角度，全面衡量可能的成本與代價。

高市早苗。(圖/美聯社)

張延廷強調，日本未來是否採取更強硬的戰略佈局，將牽動區域內軍事競逐及地緣政治的平衡，這一點不容忽視。

