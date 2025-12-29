大陸演習恐擦槍走火 國防部：授權第一線依威脅應處

大陸展開「正義使命2025」軍事演習，外界擔憂解放軍活動可能導致擦槍走火。國防部今（29）日在臨時記者會中回應，依照規定已賦予第一線官兵權限，可依照敵情威脅態樣採取適當措施。國防部表示，此次大陸演習與以往「聯合戰備警巡」確有差異，但實際規模大小須待演習結束後才能提供完整比較。

(圖/國防部)

針對海上情勢，海巡署在國防部記者會上說明，目前海警船動態已有掌握，我方由海巡艦艇進行一對一對應，其中包含宜蘭號海巡艦在內的艦艇持續執行驅離任務。海巡署指出，海警船艦若有靠近20浬限制水域，我方船艇即予以頂出，最近距離有進入我限制水域約3浬內，雙方仍處於對峙狀態。

國防部進一步說明，大陸各次軍事演習在內容與型態上皆有所不同，過去包括「環台戰備演習」、「聯合利劍」及今年4月相關行動，海警船數量最多曾達22艘，最少則為5艘。目前掌握的海警船數量為14艘，今天至明天仍是觀察重點，整體應處方式仍維持既有演訓模式，並視情況即時調度兵力。

東部戰區宣布演習區域。(圖/央視)

關於此次演習區域數量是否創下歷史新高，國防部回應，不論中方劃設幾個演習區域，實質上已形成對台灣的包圍態勢，區域多寡本身對我方掌握敵情並無本質差異。此外在演習結束後，大陸仍須沿周邊海、空域撤離。

國防部直言，是否會因此增加衝突與風險，屬於大陸的目的與考量，我方將持續掌握狀況，料敵從寬、審慎應對。

