大陸演習曝戰爭型態已變 帥化民：我軍購難因應真正威脅

解放軍「正義使命2025」軍事演習動用遠火部隊，分別在福建平潭、泉州進行2波火箭彈射擊，落彈區創下最逼近台灣紀錄。退將帥化民直言，現代戰爭型態已今非昔比，台灣若仍以傳統戰爭思維與昂貴軍備因應，恐怕難以因應真正威脅。

大陸29日宣布對台進行「正義使命2025」演習，東部戰區頻頻公布演習畫面，甚至釋出AI影片展示機器人、機器狼群進攻，以及無人機俯瞰台灣101大樓的片段，引發外界對新型態戰爭的高度關注。

帥化民在30日中天節目「中天辣晚報」上表示，現在的戰爭型態跟以前已不一樣，「不能再拿老套的方式去應對你沒有辦法抵抗的東西」。他說，花了300萬、400萬美元買防空飛彈，對匿蹤無人機、極音速飛彈根本沒有攔截效果，而大陸現在發展的新武器，都是針對美國的尖端武器加以克制且超越。

「正義使命2025」演習動用 遠火部隊。(圖/翻攝微博「中國軍號」)

帥化民質疑，若在尖端武器的比較上花大筆軍備，「你能買得到美國真正的高級武器嗎？買不到。」這樣買美國沒有用的武器只是浪費錢，對保衛台灣的戰爭並沒有好處。

針對東部戰區遠火部隊在台灣北部相關海域，完成多枚火箭的長程火力實彈射擊，帥化民指出自己相當重視，「最便宜的火箭彈打400公里，這個才是要命的」。他說，這種武器不僅便宜、射程能到400、500公里，精確程度有衛星導引，而台灣花了這麼多錢、養了300多架飛機，卻都不能用。

帥化民認為，大陸解放軍此次演習「也真的沒有必要」，因為台灣懂的人都知道，大陸有這個軍事實力，而任何大國博弈都要展示「和戰兩手」，若兩岸能把和談的門打開，就免於兵凶戰危。他說，美、中兩國是彼此最大且唯一的敵人，美國可以用日本和台灣來消耗北京，那北京為何不能利用與台灣和談，來團結一致對付美國？

