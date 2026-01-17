大陸火箭今年首度飛越台灣上空 解放軍35機艦持續擾台

國防部今（17）日公布解放軍的台海周邊海、空域最新動態，16日總共偵獲大陸35機艦，其中7架次飛越台灣海峽中線。此外，今天凌晨大陸還從四川發射1具運載火箭，同時通過我國防空識別區上空；這也是今年首度有大陸火箭飛越台灣上空。

大陸西昌衛星發射中心發射運載火箭示意圖。(圖/新華社)

國防部指出，今日凌晨0時56分，大陸在四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該具火箭飛行路徑經過台灣中部，朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

根據國防部的資料，16日6時到17日6時，國軍共偵獲解放軍機26架次及解放軍艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中7架次飛越中線，進入我國北部、中部及西南空域飛行。

(圖/國防部)

在台灣海峽中線以西，16日6時到23時35分，有主、輔戰機及直升機、無人機25架次，其中6架次飛越海峽中線，並執行夜間飛行任務。至於在我國防空識別區西南面，16日4時5分到4時15分，則有無人機1架活動。

