不管賴政府用誰，大陸一向是採取不干涉與不評論的態度，幾乎都沒有任何意見，低調處理；但這一次，因為涉及到外部因素，日人岩崎茂正式進入中華民國顧問體制當中，榮譽職且無給職，再加上岩崎茂個人身分的敏感性與爭議性，迫使大陸做出嚴正表態，使嚴峻的中日關係雪上加霜，同時也迫使大陸必須對台灣內部事務指手畫腳，重申一個中國原則，此問題殊值探討。

大陸外交部日前表示，對前日本自衛隊統合幕僚長，也就是受聘於中華民國行政院政務顧問的岩崎茂先生，實施制裁，指控他「與台灣分裂勢力勾連」。這是北京當局首次針對高知名度的日本人士採取此類行動。

首先，為何是日本的岩崎茂先生而不是別人？更非是台灣最好盟友美國人士？這個問題恐怕需要行政院高層來回答。聘用一位日籍人士當顧問其必要性，恐怕更需要對外更清楚的說明。

其次，從岩崎茂先生個人的角度來看，明知此舉會激起北京當局強烈反應，不僅個人會遭受到來自大陸的制裁，也會替日本高市政府帶來困擾，這是否落實台灣有事日本有事，不惜賠上個人的一切，岩崎茂先生犧牲協助台灣的精神令人感佩及不解；換個角度來看，日本政府若聘用台籍人士擔任政府顧問，是否可能？

再者，岩崎茂先生為日本退役的四星空軍上將，曾擔任航空幕僚長，難道軍籍人士就沒有忠誠及洩密的問題嗎？日本政府願意如此大器相信台灣，足見台日互信堅不可摧。

中華民國政府當然有權聘用外籍人士擔任顧問，但必須要對外說明，該人對台灣的貢獻及經驗需要程度，因為只有如此，才能杜外界悠悠之口。岩崎茂先生對賴政府的重要性，只有政院高層知道，但一路對台相挺的美國友好人士為何都沒有獲聘顧問？其聘用標準在哪裡？

賴政府若執意在嚴峻矛盾的中日關係增加引爆點，恐怕這對日台中三方都不見得有好處，美國也完全無法控制局面，更談不上保證東亞區域和平不失控。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）