大陸為何同意了？進口輝達H200晶片內幕曝光

在美國政府開放輝達對中國大陸出口H200晶片後，北京當局的低調處理引發市場關注。據媒體報導，知情人士透露，北京已批准逾40萬顆輝達H200晶片進口，這項決策背後最大考量仍是晶片技術能力不足。

輝達執行長黃仁勳29日抵台灣。（圖/美聯社）

據《南華早報》報導，瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）認為，H200的進口反映一種「平衡的結果」。他指出，無限制地取得輝達先進晶片，可能阻礙中國大陸本土產業的成長，致使監管機關必須設定某種形式的框架，以限制採用比例並管理需求。

輝達執行長黃仁勳。（圖/資料照）

新加坡國立大學商學院講師艾卡普里（Alex Capri）認為，北京批准H200的動機純粹出於戰略考量，最終目標是要強化科技競爭力。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真則提到，中國大陸對高品質算力的極度渴求，已暫時凌駕科技自主的目標。

技術差距成為北京妥協的關鍵因素。儘管中國大陸擁有自研晶片，但其效能僅接近先前的降規版H20晶片，遠不如H200晶片。據了解，第一批H200晶片將優先供應給急需GPU的科技巨頭字節跳動、阿里巴巴與騰訊，其他公司則須等候進一步批准。相對而言，國有企業仍面臨嚴格管控。這批潛在訂單預計能替輝達貢獻108億美元的收入，顯示其商業價值的重要性。

