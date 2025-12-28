大陸為何至今還沒攻打台灣？賴清德：因為實力不到

總統賴清德接受友台專訪，被問到中國大陸打台灣的迫切性為何，賴清德強調，中國大陸這幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到，因此台灣就只有一個選擇，就是不斷提高難度，讓中國大陸永遠都達不到這個標準。

賴清德接受友台專訪。（圖/總統府提供）

今天（28日）友台《話時代人物》節目播出賴清德專訪，主持人鄭弘儀問到有很多台灣人很關心，到底中國大陸會不會打台灣，他想請教總統，中國大陸到底打台灣的迫切性是怎麼觀察。

賴清德回應，中國大陸要併吞台灣，是中國大陸的國家政策，從六七十年前的八二三砲戰，或者是古寧頭戰爭，其實都可以看得出來。當時是因為全民大家不分族群，不分先來後到跟國軍大家共同奮戰，所以守住了台灣，也守住了中華民國。

圖為賴清德視察國軍演訓。（示意圖/圖取自國防部發言人臉書）

賴清德指出，幾十年來中國大陸沒有越雷池一步，是因為其實力不到，所以如果中國大陸設定2027年要達到侵台的準備，那台灣就只有一個選擇而已，不斷提高難度，如果中國大陸是以過去的標準來達到2027年的侵台目標，台灣要持續不斷地累積提高那個難度，讓中國大陸永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。

賴清德提到，美國有四個目標，包括要打造黃金穹；第二是確保印太的和平穩定，其中主要是阻止中國派兵侵台；第三是集體防禦，責任共同分擔；最後是美國希望能夠再工業化。如果是集體防禦的話，除了台灣必須要善盡保護國家的責任，也有責任維護台海的和平穩定與跟印太的區域安全。

賴清德同時強調，日本也提高國防預算，菲律賓與澳大利亞也在增加，甚至歐盟國防預算都在增加，所以在這種情況之下，台灣是受到中國大陸威脅最大，不可能置之事外，這也是為什麼要請在野黨能夠了解，國家安全的需要國防預算支持。賴強調，台灣一定要保護自己的國家，絕對不能夠被中國併吞，那些好不容易建立起來的經濟成果與民主成果，還有人民的生活方式，「我們絕對不能夠放棄」。

