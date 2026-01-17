大陸無人機入侵東沙領空 張競：我方未精準說明高度

國防部今（17）日罕見發布新聞稿證實，大陸1架無人機於今天清晨入侵東沙島的領空，但飛行高度在防空武器的射程以外；該架無人機經我方廣播、警告，4分鐘後脫離。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出看法，認為我方未精準說明確實高度。

東沙環礁。(圖/觀光署官網)

張競說明，東沙島2026年1月17日的日出時間為06：53：19；換言之，大陸無人機進入與離開東沙島領空時間，是在日出前至少1小時。

張競接著分析，東沙領海依據環繞東沙環礁領海基點D1至D4共計4點，若是穿越東沙島領空的最長距離約為36至37浬。大陸無人機從5時44分進入至5時48分脫離，以穿越最遠距離估算，該無人機的最高航速約為540節左右；若是擦邊穿越的航程較短，則該無人機的航速應該更慢。

張競。(圖/截自張競臉書)

張競表示，國防部新聞稿雖聲稱大陸無人機高度在我方防空武器射程外，但卻未精準說明確實高度，恐將遭人質疑，到底是否能夠掌握該無人機的高度？畢竟東沙島是否有進駐能夠掌握無人機動態與高度的偵搜預警系統，抑或是由該無人機透過ADS-B系統所提供資料加以判讀，勢必成為各方繼續深入探討的重點，國防部應妥善準備資料，適切回應。

張競認為，大陸無人機於日出前闖入東沙領空，在當前戰備戒備等級下，守備部隊不可能日夜都有人在防空系統輪值戰備。從獲知該無人機迫近至飛離為止，不過短短7分鐘，守備部隊在起床前來不及因應處置，實屬情有可原；實在沒必要以「高度位於我防空武器射程外」為託辭。

張競指出，入侵領空事件發生後，到國防部於11時20分發布新聞稿為止，國安高層處置此事總共耗時5個半小時，處置步調與速度是否能讓國人滿意？必將成為社會關注重點。

張競最後強調，目前東沙是由海巡單位負責守備，海巡署的上級機關是海委會，但負責空防相關任務的部隊兵力、權責與資產，又都是由國防部統籌，此次從事件發生到發布新聞稿，國防部與海巡署是如何協調與任務分工，國安高層又是如何統合指導，實有必要深入檢討。

