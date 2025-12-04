大陸無預警小三通「遣送10詐騙犯回台」！檢警緊急接手

突然就遣送了！大陸公安昨天（3日）在未提前通知台灣相關單位的情況下，透過小三通將10名在柬埔寨詐騙集團行騙的台籍人士遣送回金門。此次遣送的數量創下紀錄，但因陸方未事先告知我方檢警及國境大隊，導致相關單位的應變措施混亂。

小三通示意圖。（圖／中天新聞）

據了解，這10人都已在大陸服完刑，其中有8位已被我國通緝，根據知情人士透露，通常在兩岸合作良好時，罪犯會透過「兩岸共打」的方式直接送回台灣，但這次陸方動作突如其來，船公司在售票時發現部分人員無法提供身分證件，才緊急通知國境大隊進行準備，國境大隊也緊急啟動接人程序，安排人員在水頭碼頭逐一完成入境手續，並將嫌犯押解至金門地檢署進行偵辦。

對於此次事件，金門縣政府表示，押解人犯屬於機密業務，縣府方面並未被告知具體情況，但尊重相關單位的處理方式。

