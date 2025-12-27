大陸熱門新詞「回床型依戀」是啥？年輕人的一致態度：用躺平溫柔反抗世界

加繆《局外人》裡的默爾索，辦完母親葬禮後只想回家躺床；卡夫卡筆下的格里高爾，從床上醒來開啟荒誕人生。可見，床在文學與藝術作品中常是重要的載體。

近期大陸網路上流行一個詞——「回床型依戀」，描述一種狀態：遇到任何事，第一反應就是想回床躺著。具體表現為：在家就想往床上躺；出門時瘋狂想念自己的床；把床當成最忠實的伴侶或朋友。有人甚至因「人床分離」感到焦慮，寧可請假也要待在床上。對他們來說，床是「電子子宮」、是「無菌艙」，是卸下所有社會角色的安全地帶。這不是懶，而是現代人對抗倦怠社會的一種溫柔方式。

廣告 廣告

為什麼我們離不開床？

對抗高壓社會的喘息

韓國學者提出「空間商品化」理論：線下生活越來越貴，資源有限的人被迫轉向線上活動。但床是例外——再小的房間，也至少有一張屬於自己的床。在這裡，我們可以暫時逃離「優績主義」的壓力，不必被當成工具人。

情感勞動的避風港

現代社會要求我們在工作、家庭、社交中持續表現。回到床上，我們終於能停止「情感勞動」，不必再扮演好員工、好子女、好伴侶，只需要當自己。

躺平哲學的實踐

魯豫曾說：「躺平不是因為懶，而是因為站起來也沒有更多機會。」當現實讓人無力改變，床成了最小的幸福單位，讓人在躺平中累積力量，等待重新站起的勇氣。

床的哲學：從躺平到重生

伍爾芙說「女人需要一間自己的房間」，現代人則退而求其次：「至少需要一張自己的床。」這不是逃避，而是一種自我保護。在床上翻滾、累積力量，不是永遠躺平，而是等待下一個站起來、去跑、去跳、去擁抱生活的時刻。

延伸閱讀

臥室千萬別放這3樣東西！狠下心清理掉，讓你有更好的睡眠與情緒

新型關係「Situationship」正流行！年輕人迷戀無承諾戀愛 七成女性卻陷入內耗焦慮