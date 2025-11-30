大陸爆竹店大爆炸！BMW被炸成火球、整棟建築半倒 驚悚畫面曝光

大陸中心／陳佳鈴報導

一聲爆炸巨響伴隨巨大火團，連同停在門口的一輛白色 BMW也瞬間被引爆，炸得火光四射，瞬間化為巨大火球。（圖／翻攝Ｘ）

中國湖南郴州市北湖區一間煙火爆竹店今(30日)清晨發生恐怖爆炸意外！巨響震動整個社區，濃煙與火光瞬間吞沒整棟建物，連店主停放在門口的BMW轎車都被炸飛，現場猶如遭受空襲。這場爆竹爆炸事故共造成店家與鄰居、路人等3人受傷，所幸均為輕傷。

事故發生於今天上午7時46分，當時有民眾拍下爆炸瞬間，爆炸前幾秒，店門口先冒出火光並伴隨濃密黑煙，火勢隨後急速竄入屋內，多束煙火像失控般往門口猛烈噴射。在短短不到10秒的時間內，一聲爆炸巨響伴隨巨大火團，連同停在門口的一輛白色 BMW也瞬間被引爆，炸得火光四射，瞬間化為巨大火球。

廣告 廣告

依據影片畫面，爆炸衝擊波威力驚人，整棟小樓瞬間坍塌，僅剩約四分之一的結構勉強支撐，其餘牆面與鋼筋斷裂塌陷宛如廢墟，周遭騎樓、電線桿和路邊停放的機車、自行車也遭波及。附近民眾在影片中驚呼：「整個地板都震了！」「還以為地震。

附近居民透露，這家煙火爆竹店去年才開幕，店主約27歲，個性開朗，平日與鄰里相處良好。該店的一、二樓堆放大量煙花產品，爆炸威力之大並不令人意外。一名住戶表示，她家距離現場約5公里，爆炸瞬間整間房屋明顯「震了一下」，甚至周邊多棟建築的玻璃被震得粉碎。

更多三立新聞網報導

男搭機偷拍空姐PO網「評論制服」吸26萬瀏覽 侵害肖像權判賠5萬

護欄太低？台中婦跌落溝渠死亡家屬求國賠 法院最新判決曝光

全國首例！台中美容店賣產品害學生揹債20萬 市府不忍了貼警告公文

宏福苑內部照曝光！門窗全遭發泡膠封死 助燃、阻逃生釀傷亡

