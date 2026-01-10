大陸爆「鼻病毒」疫情 症狀超像感冒 醫：感染C型要小心

病毒示意圖。（達志影像／shutterstock提供）

大陸近期爆發「鼻病毒」，醫師指出，鼻病毒類似感冒，症狀包括流鼻水、咳嗽、發燒，以上呼吸道症狀為主，一般不會太嚴重。不過，若感染C型鼻病毒，可能引發下呼吸道感染，誘發氣喘、過敏加劇，同時也須留意續發性細菌感染，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。

據報導，近期中國南方多省爆發鼻病毒，確診人數僅次於流感，中國疾控中心指出，鼻病毒沒有任何特效藥或疫苗，仰賴民眾日常生活的預防，包括勤洗手、保持通風、不共用個人衛生物品、戴口罩、咳嗽禮節等。

疾管署副署長林明誠說明，空氣傳播病毒仍以流感為主，約占45.8％，第二名是腺病毒15.8％，鼻病毒則位居第三，占約15.4％。這幾周鼻病毒比例稍微上升，但仍與流感有滿大差距。

過年將至，林明誠表示，台商從大陸回來，確實可能將病毒一起帶回來，增加傳播風險，但國內都有例行性監測，且鼻病毒相對流感來說，健康危害並不大，症狀也比較輕微，以上呼吸道為主，包括流鼻水、咳嗽。

兒童感染專家、馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫說明，鼻病毒感染症狀包括流鼻水、咳嗽、發燒，類似於感冒，以上呼吸道症狀為主；不過，鼻病毒分為A、B、C型，過去研究指出，C型類似呼吸道融合病毒，會造成下呼吸道感染，較容易誘發氣喘、過敏性鼻炎及過敏發作。

紀鑫指出，鼻病毒也要留意是否合併肺炎鏈球菌、嗜血桿菌等細菌感染，通常發燒大約3、4天，若燒退後又復燒就有細菌感染可能性，家長也要留意小朋友的食慾及呼吸狀況，1歲以下孩子1分鐘吸氣50次以上就是呼吸急促。

紀鑫表示，通常一般人感染鼻病毒不會太嚴重，但小朋友、有潛在疾病成人（如慢性肺病）要較為留意，藥物治療部分主要以症狀治療為主，並沒有特效藥，也沒有疫苗可預防，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，預防感染鼻病毒，若症狀嚴重應儘速就醫。

