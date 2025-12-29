大陸瑞幸咖啡進軍台灣衝著星巴克？ 統一羅智先表歡迎：讓市場多點選擇

大陸最大咖啡品牌「瑞幸咖啡」將進軍台灣，代理星巴克咖啡的統一集團董事長羅智先對此表示「歡迎」。

大陸最大咖啡品牌「瑞幸咖啡」，據傳將以代理模式進軍台灣，代理星巴克咖啡的統一集團董事長羅智先表示，星巴克可以藉著同業來檢視自己的定位是不是很清楚，是不是還堅守原來的初衷。羅智先表示，他個人「是滿歡迎的」。

據瞭解，瑞幸咖啡來台的首家門市，號稱直接要開在星巴克旁邊，外界解讀瑞幸咖啡就是衝著星巴克來，羅智先卻說，他倒不覺得瑞幸咖啡是衝著星巴克。羅智先表示，在中國大陸 像瑞幸咖啡這樣做得很成功的體系，至少也有三、四家，只不過瑞幸咖啡的故事比較傳奇，因為瑞幸咖啡差點要消失了，不過現在居然重生，而且又重生得那麼好，所以大家會比較容易把它跟星巴克相比，這是很自然的事。

羅智先認為，其實各家咖啡品牌都有各家的經營之道，市場上有多一些的選擇，或者多一些的比較，其實也可以給星巴克一個「自我檢視」的機會。