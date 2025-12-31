大陸環台軍演嚇壞網友 PTT喊出現「1訊號快跑」

大陸解放軍23日起進行環台軍演，有網友表示，每次軍演都很害怕戰爭真的爆發，不知道有沒有什麼訊號可幫助判斷，不少人表示，看到「美國人撤僑」就快跑。對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿指出，戰爭不會無預警發生，出現5大異常信號須特別留意。

一名網友昨在PTT上發文表示，每次看到軍演都很害怕演變成戰事，好奇是否有可辨識的訊號，讓他能先買機票跑路。貼文引起熱烈討論，不少人指出，最明顯的訊號就是「美國人撤僑」，看到美國派飛機撤離在台美國人，那就要跟著跑了。

廣告 廣告

《遠見》節錄前空軍司令部少校參謀官邱世卿所著的《戰爭下的平民生存手冊》，書中指出，戰爭不會在毫無預警的情況下爆發，任何大型軍事行動，往往會在政治、經濟、軍事、交通與外交等層面，事先留下可供觀察的跡象。

邱世卿在書中提出「5大信號」可判斷台海是否有危機，政治層面，若官方聲明頻繁出現「保衛」、「作戰」、「警告」、「戰爭」等強硬字眼，顯示局勢升溫；經濟面可留意金流與貿易是否出現異常縮減，因金融往往最先反映風險；交通方面，航班、航運或列車若突發性大量取消，也是警訊；軍事層面，演習常被視為政治表態或最後警告，歷史上不少戰爭始於軍演；外交層面則包括撤僑行動，以及官方溝通管道中斷，這些往往象徵關係破裂，戰事風險升高。

更多中時新聞網報導

年末聚餐旺季 心血管、腸胃拉警報

周遊痛心北捷案 要馮凱新戲不准有壞人

炎亞綸穩交男友6年想婚了