大陸環台軍演登場 高雄部分漁民心生恐懼暫停出海

北高雄沿海漁民捕魚多在距岸6海哩內，距軍演範圍仍有距離，多數仍正常作業，少數因恐懼暫停出海。（林雅惠攝）

大陸「正義使命－2025」軍演昨（29）日上午展開，北高雄近海漁民表示，雖然出海作業距離演訓區較遠，但心理上的不安仍讓部分漁民暫停出海捕魚。

北高雄沿海漁民指出，他們的捕魚作業多在距岸約6海哩的海域，與軍演範圍相距甚遠，因此實際受到軍演影響的情況有限，大部分漁民仍按平常出海捕魚，但少數漁民因恐懼心理選擇不出海。

相較之下，茄萣及興達港的漁民，由於出海作業通常需連續2至3天，受軍演影響稍大，部分漁民選擇暫停作業，有的則乾脆利用軍演期間休息，而仍有漁民保持正常捕魚。

漁民表示，「最好的狀態就是不要軍演，和平相處，捕魚作業也不受任何影響。」他們希望在和平環境下進行作業，維持漁業生計穩定。

大陸解放軍「正義使命－2025」軍演於我國周邊海域進行海、空聯合演訓，動員軍機、艦艇、火箭軍及無人機部隊，雖然演訓區域距北高雄近海較遠，但軍演消息仍對部分漁民心理造成影響，影響其出海安排。

