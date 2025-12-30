大陸環台軍演 賴瑞隆怒轟：藍白卡國防預算配合中共？

立委賴瑞隆（右四）今（30）日強烈譴責中共蠻橫行徑，更痛批「藍白卡國防預算在配合中共？」（柯宗緯攝）

立委賴瑞隆（左）今（30）日強烈譴責中共蠻橫行徑，更痛批「藍白卡國防預算在配合中共？」（柯宗緯攝）

大陸解放軍29日宣布環台軍演，引發台海緊張情勢升溫。立委賴瑞隆今（30）日舉辦「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，他強烈譴責中共蠻橫行徑，更痛批「藍白卡國防預算在配合中共？」呼籲國民黨主席鄭麗文、國民黨高雄市長參選人柯志恩站出來面對民意，高雄人不會認同傷害高雄的市長候選人。

賴瑞隆今早偕同高雄市議員邱俊憲、湯詠瑜、張博洋、何權峰及市議員參選人尹立、黃偵琳、黃敬雅共同呼籲，勿讓高雄城市發展與市民權益被迫承擔政治操作的代價。

廣告 廣告

賴瑞隆強力譴責中共反台軍演，他提到，今天中共第7次舉行環台軍演，而且是在雙城論壇結束後馬上進行，再次打臉台北市長蔣萬安、鄭麗文。他痛批，中共環台軍演行為把台灣全部包圍，是對台灣嚴重挑釁、對台海民眾的威脅，「這種蠻橫惡霸的行為絕對得不到台灣民主支持，也得不到全世界民主國家支持」。

話鋒一轉，賴瑞隆將矛頭指向藍白國會多數。他表示，立法院總預算中有將近780億的國防預算被阻擋，「難道國民黨、民眾黨在配合中共嗎？當我們希望通過更多國防預算保衛台灣安全，藍白國會多數卻違背預算法規定，阻擋總預算審查，讓台灣更加危險，這是台灣人民無法接受的」。

他進一步指出，依照預算法第51條規定須在11月底前完成審查，但行政院9月送進立法院後已經過4個月，藍白全力杯葛，連到院會付委審查都無法進行，全面阻擋整個國防預算，讓很多縣市建設經費受到影響。

賴瑞隆特別點名即將參選高雄市長的柯志恩，在財劃法上對不起高雄，還欺騙高雄市長陳其邁說會力挺對高雄有利的方案，「結果台北增加全台最多400多億，高雄實質損失200多億，明年捷運計畫少掉103億」。他強調，總預算若無法審查，攸關高雄的重大建設都會受影響，包括大林蒲遷村明年要啟動的80億經費、推動AI等經費全被卡住。

「不要只是想繞著地球跑，看到總預算就落跑！」賴瑞隆呼籲，柯志恩應該站出來，不要再躲起來，應該面對高雄市民的質疑，如果心裡只有黨意、只有台北，而沒有高雄民意、沒有整個台灣國家安全的思考，高雄人不會支持你。

邱俊憲提到，此時此刻很多國軍弟兄在前線保家衛國，呼籲國民黨不要再做內耗、扯後腿的事。而年度剩兩天就結束，但總預算連交付審查都沒有，藍白卻擺爛杯葛，呼籲儘速審總預算。

湯詠瑜則強調，增加國防韌性、預算的目的不是引戰，而是維護家園更強大，呼籲藍白中央跟地方要持續遵守法治規定，讓相關預算依照法令編列、執行，才能照顧全體國民。

張博洋感慨說，當敵人都已經開著軍艦跟戰鬥機到台灣的門口了，而這個國家的竟然連要不要購買武器保護自己，都還在猶豫不決，「國際要怎麼認為台灣是1個有想要捍衛民主、自主，然後國防自主以及主權自主的1個國家呢？」

【看原文連結】