大陸用行動反駁兩國論

從懸賞緝拿網軍成員，到立案偵辦現任立委，近期大陸對台獨人士重拳出擊，表明北京遏獨促統進入新階段。陸委會強調中共對台完全不具司法管轄權，並譴責對岸試圖全球抓捕沈伯洋是典型的「跨國鎮壓」。然而，大陸發布「懲獨22條」，祭出刑事手段，就是要否定賴清德的「兩岸互不隸屬」。由於賴清德反對推進統一，台灣有可能失去平等協商、共議統一的機遇，最終接受「被統一」的結局。

以「務實台獨工作者」自居的賴清德上台後，沒有跟追求正名制憲、國家正常化的激進台獨路線糾纏不清，而是大張旗鼓推出以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」為核心的「新兩國論」。該論述的玄機在於一則突出中華民國，淡化台獨色彩，藍營不易排斥；二則訴諸國籍法和日常經驗，民眾較為接受；三則「互不隸屬」與「獨立」其實就是一個硬幣的兩個面，綠營也不會反彈；四則以「中華人民共和國從未統治過台灣任何一天」叫板中國大陸；五則以「兩岸互不隸屬是國際公認的客觀事實與現狀」引導國際輿論。

然而，「懲獨22條」的宣告除了為台灣量身訂製的《反分裂國家法》等大陸的法律及相關司法解釋，同樣適用於台灣地區和台灣居民。更重要的是，「懲獨22條」不是一紙空文。

2024年8月台灣民族黨前副主席楊智淵被浙江省溫州市中級人民法院以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，剝奪政治權利3年，成為「懲獨22條」發布後首個適用「分裂國家罪」的案件。2025年2月，台灣「八旗文化」總編輯李延賀（富察）被上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

針對賴政府言之鑿鑿的「中華人民共和國從未統治過台灣任何一天」，大陸學者王英津也撰文駁斥。王英津指出，中華人民共和國統治（管轄）台灣的其他證據，還有福建海警在金門附近海域實施常態化執法巡查；肯亞等國家將台灣地區的犯罪嫌疑人移交大陸警方，並在中國大陸進行審判；解放軍在台灣周邊海空域開展常態化戰備警巡。

曾幾何時，大陸對兩岸統一的前景十分看好，給台灣的條件相對優厚。鄧小平說過，台灣可以有自己的軍隊，只是不能構成對大陸的威脅。大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去。江澤民曾承諾，只要在一個中國框架內，什麼問題都可以談。習近平也提出探索「兩制」台灣方案的倡議。然而，民進黨政府不但未積極回應，反而加速台獨布局。結果就是大陸開始單方面推出包括「愛國者治台」在內的統一方案。

至於賴清德「反對推進統一」則更危險，此舉不但違反《中華民國憲法》，而且會葬送台灣參與平等協商、共議統一的寶貴機遇，並在未來觸發《反分裂國家法》。大陸學者季燁說，如果民進黨當局繼續搞台獨分裂活動、繼續拒絕談判，那麼大陸對台實際管轄的活動可能更多，未來台灣方案也可能收得更緊。