大陸用語不行？蔡正元酸爆「青鳥」由來：該當何罪

反藍白群眾2024年幾度利用青島東路聚集立法院外，自稱「青鳥行動」，但後續言行爭議不斷。（示意圖／資料照）

獨派青鳥近年經常扮演「支語警察」，近日更出征甜點店，針對將加有綠葡萄的甜點命名為「青提」、「青堤」的店家洗負評，引輿論反彈。前立委蔡正元直言，支那就只是當年日本對中國的稱呼，中國人用中國語很正常。他直酸青鳥取自青島東路，用大陸地名該當何罪？

蔡正元13日在《大新聞大爆卦》節目表示，台灣怎麼會變成這樣？匪夷所思，不可思議！現在大家要不要清醒一下？比如說「青鳥」二字，請問閩南語唸得出來嗎？「『起焦阿』？這能聽嗎？」青鳥都唸國語，沒聽過有人唸台語？「所以你是不是也是『支那語』？」

蔡正元提到，支那這個名詞怎麼來的？日本人稱中國叫支那，蔡正元家族1612年就來台灣了，他爺爺還曾收過日本人贈送的東西，稱「支那族」。的確，日本殖民統治時期，稱漢族，通通叫支那族，不叫漢族，因為在日語裡面，這個比較容易理解。

蔡正元直呼，「所以支那族不就應該講支那語嗎？」賴清德想搞洗滌人心，已經到了匪夷所思，所以以梁文傑的標準，你有沒有罪，第一個是你有沒有黨證，第二是你有沒有懺悔，曾經講過自己是中國人？那就是原罪。如果台灣要搞成台獨宗教，那就不是國家了？

近日綠委郭昱晴又酸網紅鍾明軒「沒是中國人，有事台灣人」，蔡正元直酸，什麼「萬老師」，那也是中國的姓，姓萬的大部分都在黃河以北，不是台灣的姓，為什麼姓萬？因為好聽、新奇，編劇就這樣寫，武俠小說裡很多，所以說這些人已經表演過頭了。青鳥怎麼來的？青島東路的鳥人，從來沒聽過台灣有青島，青島在山東！取大陸的地名，再說自己是大陸地名的鳥人，「該當何罪？」

蔡正元指出，這樣第一個要抓的一定是蔡英文，因為高端疫苗那高端二字是中國大陸用語，台語唸高端很難聽，「台灣話都說『高尚』！」

