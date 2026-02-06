大陸疑秘密收購SpaceX股份？美參議員籲五角大廈立即展開調查

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）與金安迪（Andy Kim）於週四（5日）聯名致函美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），指陸資疑似秘密收購馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司的股份，敦促五角大廈立即展開審查。

美議員敦促五角大廈立即對馬斯克旗下的航太巨頭SpaceX展開審查。 （圖／《路透社》）

根據《路透社》看到的信函內容，議員在信中引述媒體報導與法庭證詞，指控陸資疑似透過開曼群島及英屬維京群島等離岸實體，秘密收購這家封閉型持股公司的股份。由於SpaceX在美國軍事、情報及通訊基礎設施中扮演核心角色，議員擔心潛在的陸資滲透可能導致敏感技術外流，甚至危及國家安全，構成實質性的威脅。

議員指出SpaceX不僅負責發射美國軍方與情報衛星，其營運的「星鏈」（Starlink）衛星通訊網路更廣泛應用於國防部及烏克蘭戰場。若陸資確實持有股份，恐觸及美國政府關於外國所有權、控制或影響（FOCI）的法規，進而使敏感資訊暴露於受大陸政府干預的風險中。此外，馬斯克近期將其AI公司xAI併入SpaceX的舉動，建構出涵蓋AI、火箭、低軌衛星與電信的高垂直整合系統，更增加了查核陸資背景的緊迫性。

SpaceX不僅負責發射美國軍方與情報衛星，其營運的「星鏈」衛星通訊網路更廣泛應用於美國防部及烏克蘭戰場。 （圖／《美聯社》）

報導認為，這項質疑並非空穴來風。德拉瓦州法院去年的一項判決揭露，一名基金經理人卡隆（Iqbaljit Kahlon）曾接受大陸上市公司「利歐投資」（Leo Investments）作為有限合夥人，集資購買SpaceX股份。然而，SpaceX在得知陸資背景後，明確告知卡隆若該投資者留任，將不允許其基金購入股份，迫使卡隆退還該陸資機構5000萬美元（約15.8億元新台幣）的資金。議員認為，這顯示陸資正積極透過特設目的公司（SPV）等金融結構試圖滲透SpaceX的股權架構，掩蓋其真實來源。

針對上述指控，SpaceX尚未立即回應。兩位參議員在信中要求美國防部在2月20日前提交報告，公開SpaceX的陸資佔比情形，並評估該公司是否應接受「美國外國投資委員會」（CFIUS）的審查。隨著馬斯克與美國政府合作日益緊密，其企業的股權結構透明度已成為華盛頓關注的焦點。專家分析，此舉反映出美國政界對於高科技國防包商「後門」安全的高度戒心，尤其是在涉及大陸利益的敏感領域。

