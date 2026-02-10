大陸發佈「香港國安白皮書」 宣告中共「全面管治香港」不提高度自治

大陸國務院新聞辦公室，今（10）日發表《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調中共中央對香港有「全面管治權」，並沒有提到所謂的「高度自治」。白皮書同時強調，香港特區也有履行維護國家安全的憲政責任。（葉柏毅報導）

白皮書提到，維護中國國家主權、安全與發展利益，是一國兩制方針的最高原則，因此，中央政府對香港特區，擁有「全面管治權」，制定「港區國安法」，以及「實施『愛國者治港』」，正是此一全面管治權的具體實踐。而香港協助維護國家安全，本質上也是堅持與發展一國兩制發展的實踐，也是保護750萬香港居民基本人權、尊嚴和福祉的實踐。

白皮書並提到，從2003年開始，就有一股「反中亂港勢力，阻擋香港進行基本法第23條國安條例立法，才會導致2014年的佔領中環事件，2016年旺角衝突，乃至於2019年的「反對修改逃犯條例」等一系列反動行為，直到《港區國安法》完成立法，修改香港選舉制度，並完成香港基本法第23條國安條例立法等，才讓愛國愛港人士揚眉吐氣，反中亂港言行遭到唾棄。

白皮書最後強調，要嚴防打著所謂民主、自由、人權口號的「軟對抗」，嚴防海外反中亂港活動倒灌香港，要在新形勢下，發展和安全動態平衡，堅持促進創新與防範風險。