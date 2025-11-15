大陸發布黃海進行實彈射擊 總統府聲明：與日本密切合作

日本首相高市早苗宣稱「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，可以出動自衛隊行使集體自衛權，引發中國大陸強烈抗議，17日至19日將在黃海進行實彈射擊，總統府對此表示密切關注。

解放軍軍演資料照。（圖／大陸國防部）

大陸外交部領事司14日晚間發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局15日又發布，11月17至19日每日0時到24時，黃海中部部分海域將進行實彈射擊，禁止駛入。外界解讀是針對高市早苗言論表達不滿。

總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）

針對大陸近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注一事。總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

總統府發言人郭雅慧。（圖／中天新聞）

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

