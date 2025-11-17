大陸看不到《蠟筆小新》了！多部日本電影上映突喊卡

大陸原定下個月上映的《蠟筆小新》劇場版電影突然喊卡，引發網友討論。（圖／翻攝微博）

隨著中日關係緊張，似乎連帶影響日本電影在大陸影院上映。17日，有當地業者證實，突然收到通知撤下還沒上映的《蠟筆小新》劇場版電影以及真人版電影《工作細胞》兩檔超夯作品，意外掀起大陸網民一陣討論。

陸媒《極目新聞》17日刊出一篇報導「突發！多部日本電影撤檔」，內容寫道，有網友指稱，原定12月6日上映的《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》，以及11月22日上映《工作細胞》真人版電影都要撤檔，暫緩上映。

負責該2部電影發行的大陸公司均證實消息。有工作人員透露，他們是17日當天下午臨時接到通知，而在此之前，所有準備要上映這兩部作品的電影院正陸續進行退票程序。至於下架原因，工作人員自己也搞不清楚。

《工作細胞》和《蠟筆小新》均被證實徹檔。（圖／翻攝微博）

另外，也有網友爆料，目前正在大陸熱映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》因為被限制的關係，提前下檔。對此，有部分影院經理證實消息，預計在21日下檔，後續場次會安排觀眾退票事宜。

至於網傳《初吻》、《昨日青春》、《八號出口》等多部日本電影延期上映的消息。多間影城經理表示，他們並未收到通知，目前仍照常上映。

值得一提的是，《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》，日前才在全球票房突破1000億日圓，14日在大陸上映後，首周就勁收3.7億人民幣（約16億新台幣）。據傳，已有大陸電影公司買斷該部片，目前尚未被證實。

