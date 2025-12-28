大陸砸9千萬造韓流？鄭麗文嗆綠「沒招了」：用心非常歹毒

日媒報導，解放軍戰略支援部隊疑透過金流操作方式，介入2018年高雄市長選舉，遭影射的立法院長韓國瑜不滿駁斥相關說法是抹紅、抹黑。國民黨主席鄭麗文表示，背後的用心非常歹毒，並指民進黨沒別招，只剩賣芒果乾、扣紅帽，非常不可取。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

日本媒體《讀賣新聞》指出，2018年九合一選舉期間，韓國瑜掀起一股「韓流」，以黑馬之姿翻盤當選高雄市長，。報導稱解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）為資金。近日有網友在社群平台X上曝光從暗網取得、疑為當時解放軍官員「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的錄音內容。

韓國瑜今天在臉書發文質疑，若真有中共介入選舉，且情節如外界描述般活靈活現，按照這樣的劇本發展，今日主政者又怎會是現在的結果。他痛批相關操作「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜,竟在綠營自家裡」。

韓國瑜。（圖／中天新聞）

鄭麗文受訪時表示，很遺憾的，一個來路不明的錄音，無法求證、沒有任何證據， 就可以如此大張旗鼓的帶風向、做認知作戰，「讓我覺得這背後用心非常歹毒，做法非常的粗暴。」

韓國瑜。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，她對台灣的選民、民主深具信心，但也可以看到民進黨見獵心喜，恨不得不斷加油添醋、不斷擴大，這不是一個好現象。現在的AI大數據非常發達，也不需要這麼大驚小怪，「就我所知，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們所描述的那一些業績、功能、作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商， 大家不是都知道？這又不是秘密。」不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向，民進黨就是沒別招了，只剩下賣芒果乾、扣紅帽子，非常不可取。

