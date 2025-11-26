大陸祭日本水產禁令 台商靠這一招守住高端料理招牌

中日關係緊張再度升溫，大陸宣布全面暫停日本水產進口，原本有望重啟的日本牛肉進口談判也因此喊卡。這波政治局勢變化對在大陸經營的高端日式料理與燒肉店帶來挑戰，然而業者們表示，自2023年日本核廢水事件後，已開始積極調整供應鏈，轉向使用在地食材。這不僅解決了進口食材檢查時間長導致新鮮度下降的問題，也讓他們在面對當前情勢時，能夠維持穩定的食材供應與品質。

劉育宸是深圳一家高端無菜單日料店的老闆，曾代表台灣參加全球日本壽司挑戰賽。（圖／TVBS）

來自台灣的劉育宸是深圳一家無菜單日料店的老闆，曾代表台灣參加全球日本壽司挑戰賽。劉育宸表示，當初開業時多少會使用日本進口食材，但因進口檢查時間太長影響新鮮度，慢慢轉向使用大陸產地直送的食材。2023年日本核廢水事件時，大陸全面禁止日本水產進口，對高端日料生意造成很大衝擊。顧客會質疑沒吃到日本貨，但他認為關鍵在於用日本技術處理好在地食材，這樣與使用日本食材就沒有太大區別。

廣告 廣告

經過核廢水事件的經驗，劉育宸積極開發在地食材，發現大連海鮮和福建養殖的水產品質不輸日本，新鮮程度甚至遠高於進口食材，也逐漸獲得顧客認可。除了水產品，日本肉品進口原本今年7月談判後可能重啟，現在再度喊卡。同樣從台灣到廣東創業的燒肉店老闆Raymon表示，他們使用的是大陸國產和牛，這些新鮮牛肉油花分布均勻，烤製後香味撲鼻而來。

Raymon在深圳和廣州各有一家燒肉店，經營五年來每到用餐時段常常客滿需要排隊。他提到，核廢水事件後，他們更加轉向使用在地食材，但仍保留日式調味料，而且現在很多日本企業已在大陸有在地生產。在充滿不確定因素的大環境下，這些餐飲業者靈活調整應對變局，憑藉在地優質食材守住品質底線，成功抓住顧客的胃。

更多 TVBS 報導

剛禁日水產！賴清德曬「午餐壽司照」力挺 中國外交部不滿嗆聲了

中國才停日本水產又點名和牛！網嗨喊「台灣人幫吃」：要變便宜了

中日關係延燒？鄭伊健取消12月東京演唱會 YUZU柚子來台也喊卡

赴日9天「陸客全消失」！卻見台人沒品行為連爆 她勸：沒人幫背鍋

