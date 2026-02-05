大陸禁團客赴日 真正原因非「台灣有事論」而是想擴大內需

有分析指出，大陸方面禁止團客赴日，「台灣有事論」只是表面藉口，真正的目的是想要把人留在中國大陸，提振內需。

外界都以為大陸禁止團客赴日，是由於日本首相高市早苗的「台灣有事論」；不過有分析指出，那只是表面的理由，根本原因是太多陸客跑到日本消費，造成大陸內需不振，因此大陸當局希望把人留在國內增加消費，提振經濟。（葉柏毅報導）

據日本媒體引述日本東京財團高級研究員柯龍的分析指出，大陸當局呼籲民眾不要去日本旅遊的深層原因，是由於大陸經濟目前正處於嚴重低迷狀態，民眾都在縮減開支，所以他們希望民眾多多在中國內地消費，而不是都跑去日本買東西。高市早苗的「日本有事論」，恰好給了大陸當局一個試著將人留在大陸的藉口。也就是說，禁止人們去日本旅遊，實際上是為了要拉抬大陸經濟。為了阻止團客大量赴日，到了最後，連「日本地震很多」這種理由都拿出來說了。

據大陸媒體統計，今年春節假期，陸客最熱門的旅遊目的地是南韓、泰國、香港和新加坡，日本甚至沒能擠進前十名。

至於陸客赴日的熱潮會就此結束嗎？柯龍的預測是「不會」，因為日本旅遊有它的不可取代性，除了泡溫泉、看動漫之外，日本確實也很能刺激觀光客的購買慾，很多東西及體驗，是除了日本之外買不到、感受不到的，所以只要一開放，人潮又會衝向日本。

有統計顯示，儘管今年春節期間，日本來自中國大陸旅行團的數量大幅下降，但自由行散客的飯店預訂量，比去年增長了60%。