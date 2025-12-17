大陸福建號北上台灣海峽 顧立雄：返回長興島缺失修改

解放軍第一艘採用平直甲板、傳統起降設計，還配備電磁彈射系統的航空母艦福建號（18號），於11月5日成軍後，12月16日第一次通過台灣海峽北上，國防部也首度公布該艦的空照畫面。對此，國防部長顧立雄指出，研判福建號應該是要返回長興島進行缺失修改工程。

國軍空中偵照大陸福建號航艦照片首度公開。(圖/國防部)

顧立雄今（17）日前往立法院報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。國防部同時於今天上午公布福建號的空中偵照黑白照片，並說明福建號於16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。

顧立雄(圖右)、羅美玲立院詢答。(圖/中天新聞)

針對民進黨立委羅美玲詢問福建號通過台灣海峽的情形，顧立雄回答時表示，國軍對該艦全程監控，由照片顯示艦上並沒有艦載機，預判福建號應該是準備回到上海長興島的造船廠，實施進一步的缺失修改；同時目前觀察並沒有任何軍事活動。

