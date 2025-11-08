大陸福建號航艦成軍 揭仲：對國軍造成3大嚴重衝擊

解放軍海軍第一艘採平直甲板設計，配備電磁彈射起飛、攔截降落系統的航艦福建號（18號），5日在海南島正式成軍，特別的是消息卻在2天後的7日才完全曝光，而大陸也正式進入3航艦時代。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲直言，未來國軍將面臨3大衝擊。

福建號正式成軍。(圖/中國軍網)

大陸第三艘、也是第一艘安裝電磁彈射系統的航空母艦福建號，已於11月5日在海南三亞完成了「入列授旗儀式」，正式加入解放軍海軍的行列。揭仲表示，雖然福建號真正具備可率領航艦戰鬥群前往大洋執行作戰任務，至少還需要2年，但無論如何，大陸進入3航艦戰鬥群時代已進入倒數階段，日後對我國台澎防衛作戰勢必造成重大影響。

揭仲說，當大陸有3支可動用的航艦戰鬥群時，理論上就能做到1艘在港口維修、1艘率戰鬥群在南海進行部署和訓練、1艘率戰鬥群在任務海域巡弋；在南海原本就是大陸航艦戰鬥群主要訓練海域的情況下，另一支航艦戰鬥群常態性部署巡弋的海域，應該就是台灣東面的西太平洋水域。

福建號艦艏可見到2套電磁彈射系統。(圖/中國軍網)

揭仲表示，換言之，當大陸擁有3艘航艦時，就有可能在1年的絕大多數時間內，隨時都有1支航艦戰鬥群在西太平洋戰術位置巡弋。

揭仲指出，此一新態勢，對國軍台澎防衛作戰將造成3大衝擊。第一，國軍將失去在宮古海峽與巴士海峽等較狹窄的戰略水道，趁大陸航艦戰鬥群還無法展開時，就進行截擊的機會；第二，國軍無法從大陸航艦戰鬥群穿過宮古海峽或巴士海峽的行動，推算解放軍何時可能開戰。

福建號是大陸第一艘配備電磁彈射系統，艦載機可採傳統起降的航艦。(圖/中國軍網)

揭仲強調，第三更嚴重的是，國軍海、空軍在台灣東面的戰力保存區，包括海軍62艦隊「遠海疏泊」的戰術位置、空軍在花蓮佳山與台東石子山的坑道基地入口，都將直接暴露在大陸航艦戰鬥群的長程打擊火力下，使國軍台澎防衛作戰的基礎鬆動。

揭仲還說，若大陸將福建號部署在台灣東面，國軍將很難反制，因為福建號搭載固定翼的空中預警機，使整個航艦戰鬥群在大洋展開後，長程防空範圍可能從山東號（17號）航艦的400公里，大幅增加為600公里。

福建號、山東號(圖左)同時泊靠三亞軍港，可清楚比較前者艦艏的平直甲板，以及後者翹起的滑跳甲板設計。(圖/中國軍網)

揭仲指出，至於國軍戰機未來能掛載、射程最遠的AGM-84K空射型魚叉增程飛彈（SLAM-ER），最大射程約270公里，意味著執行攻擊任務的國軍F-16型戰機，須先冒險深入福建號航艦戰鬥群的長程防禦網內達350公里，才有機會威脅到福建艦，難度非常高。

