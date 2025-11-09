大陸福建號航艦成軍 黃介正揭「戰略部署」

大陸第一艘採平直甲板設計，配備電磁彈射起飛、攔截降落系統的航艦福建號（18號），5日在海南島正式成軍，該艦未來的部署也引發外界關注。淡江戰略所副教授黃介正認為，雙航艦放在海南島，可對台灣的東部形成壓力，還可維護大陸海上貨運線、能源線的穩定，應該是正確的選擇。

福建號航艦在海南島舉行成軍典禮，背景則是山東號。(圖/中國軍網)

黃介正在8日中天節目「前進戰略高地」中表示，福建號航艦成軍，除了電磁彈射系統、艦載武器等，關鍵是造艦期程很快，對美國的震撼較大；其次是航艦要放哪裡？他說，南海是大陸周邊最大的海域，又有許多主權聲索的島礁，福建號部署海南島很合理。

黃介正形容，如果福建號到台灣海峽，就好像大象走進攝影棚一樣，會施展不開，因為台灣海峽很窄，又是淺水域。不過他說，福建號如果是要示威，航行經過以打造政治或心戰的效果，則是有可能。

黃介正。(圖/中天新聞)

黃介正強調，但是打仗的時候，福建號絕對不會靠近台灣，很容易被攻擊。凡是開船的人最害怕的事，第一個就是水下有東西他不知道，另外一個就是在附近，別人有很多可以攻擊他的位置和地方。

黃介正指出，今年6月他主持民間的台海防衛兵棋推演時，已經把福建號放在西太平洋。也就是說，雙航艦在西太平洋，會對台灣東部形成壓力，也讓台灣的西面跟東面都是作戰正面。

未來隨福建號形成戰力，台灣將兩面受敵。(圖/中國軍網)

黃介正認為，南海比較大，牽涉到從麻六甲海峽一直到上海所有航線的穩定，這是大陸的海上貨運線和能源線。此外，大陸的航空母艦放在南海，東南亞各國也會對大陸比較尊敬。他說，航空母艦有外交、政治功能及軍事意義，所以雙航艦放在海南島，應該是一個正確的選擇。

