大陸福建號通過海峽航抵青島 軍事專家：律師部長胡亂講

解放軍海軍第一艘採用平直甲板、傳統起降設計，還配備電磁彈射系統（EMALS）的航空母艦福建號（18號），11月5日在海南島成軍後，12月16日通過台灣海峽，我國國防部17日首度公開該艦的空拍畫面，同時國防部長顧立雄也表示，預判福建號準備回到上海長興島的造船廠進行缺失改進。不過，福建號最後卻是北上抵達青島。對此，小艦長呂禮詩、中華戰略學會資深研究員張競分別提出看法。

國軍首度公開的大陸福建號空拍照。(圖/國防部)

針對大陸福建號航艦通過台灣海峽之後的動向，呂禮詩17日在臉書貼文質疑，如果靠泊的是青島呢？18日更在臉書附上衛星照片指出，與18日的研判吻合，福建號抵達青島，而不是律師部長所說的長興島，他並嘲諷，說個笑話，運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

廣告 廣告

張競19日也在臉書貼文寫道，軍迷苦等楊子江，福建為何未進港，研判缺改須返廠，慘遭證明胡亂講。

顧立雄。(圖/中天新聞)

張競進一步表示，國人可能低估顧立雄部長，說不定是故意讓國防部的情報研析出這個大洋相，以便掩護真正情報作業實力的「認知作戰」佈局。他指出，因為情報交鋒過程本來就是真真假假，只是希望綠營國安高層千萬不要騙來騙去，最後還是騙自己，就阿彌陀佛囉。

延伸閱讀

台鐵台北車站聖誕樹今起熄燈3天！悼張文隨機攻擊案死傷者

張文「逃兵變共諜」？楊植斗嗆綠「不思進取」又甩鍋中共同路人

瀏覽紀錄現端倪！張文預謀性犯案 北市刑大：無共犯