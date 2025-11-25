大陸空飄氣球又擾台 烏坵東方高空現蹤越過中線

國防部今（25）日上午公布最新的解放軍台海周邊海、空域動態，24日大陸軍方在台海周邊活動的機艦數量與前一天類似，但飛越台灣海峽中線的軍機減少為3架次，此外國軍也在台灣海峽空域偵測到久未出現的大陸空飄氣球，高度19000呎。

大陸再度施放空飄氣球擾台；圖為曾出現在美國的大陸高空氣球。(圖/美聯社)

根據國防部的資料，11月24日6時到25日6時，總共偵獲解放軍機11架次及解放軍艦5艘，持續在台海周邊活動，其中有3架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的西南及東部空域。

在台灣海峽中線以西，11月24日6時到16時5分，有主戰機及無人機8架次，均未飛越海峽中線。在我國防空識別區的西南面，24日11時到15時5分，有無人機1架活動。

(圖/國防部)

在台東的綠島東方外海，24日14時5分到17時10分，則有直升機及無人機2架次。除了直升機是由海上的艦艇起降飛行之外，無人機與昨天的航跡相似，沿著我國防空識別區東面北上飛行。

此外，大陸今年首度施放空飄氣球擾台，在烏坵東方的海峽中線以西，24日16時20分到17時5分，1顆空飄氣球在飄過海峽中線以東後消失。

(圖/國防部)

