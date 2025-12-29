大陸突發動圍台軍演 賴清德：提高侵略代價台灣就能安全

大陸解放軍東部戰區今天（29日）展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，引發關注。總統賴清德在臉書分享近日專訪內容，他表示，面對中國大陸持續的軍事壓力，台灣只有一個方向，就是持續累積防衛實力，不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德表示，在近日的專訪中，他和資深媒體人鄭弘儀一起走進國防部軍備局生產製造中心第 209 廠，希望讓國人看到國防預算不單純是一組數字，更是台灣真實的國防戰力。面對中國大陸持續的軍事壓力，如果對方設定侵台目標，台灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全。

廣告 廣告

大陸東部戰區發布的「正義使命-2025」演習畫面。（圖／翻攝大陸東部戰區影片）

賴清德強調，多數民主國家都在提升國防預算，台灣更不可能置身事外。台灣不只要善盡保護自身安全的責任，也肩負維護台海與印太區域和平繁榮的責任。國防自主也是台灣產業發展的重要機會。從無人機、航太、衛星通訊，到各式船艦艇，國防產業有機會成為台灣下一座護國神山。他說，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能獲得。

延伸閱讀

大陸圍台軍演打臉高市早苗？侯漢廷：現在有事了日本要做什麼

鄭麗文嗆賴清德連累2300萬國人 總統府：此刻內部須團結

陸圍台軍演綠酸蔣萬安 詹為元反嗆：心中只有政治沒人民