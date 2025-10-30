大陸突買美豆18萬噸 旅美教授揭北京真正殺傷力
美中第5輪經貿磋商為30日登場的川習會達成「正面框架」，美國財長班森特預告中國大陸將恢復大量採購美國大豆多年。對此，旅美教授翁履中直言，這場「買豆」行動只是更大棋局中的一部分，「川普要面子，中國大陸給得起，但北京要的是裡子，包含時間、技術與產業升級的空間」，引發討論。
翁履中29日在臉書撰文指出，中國大陸國營企業中糧集團近日透過太平洋西北港口購買三批、共約18萬噸美國大豆，為本季首次對美採購。翁履中表示，有專家認為，即使雙方本月達成協議，美國農民仍難以重拾昔日龐大的中國市場，農產品出口版圖恐難回到貿易戰前的格局。
他分析，在川習會即將登場之際，中國大陸宣布對美國大豆重新進行採購，用極低成本精準撬動美國政治結構中最脆弱的一環「中西部農業州的票倉」。翁履中指出，「一船大豆，不只是進入中糧的倉庫，而是直接送到美國農村保守派選民的心理，讓他們對川普再次懷抱希望。」北京清楚知道，大豆是美國選舉地圖上的政治指標作物，這筆採購買的不只是糧食，更是川普選舉的「政績」。
翁履中進一步指出，這場「買豆」行動只是更大棋局中的一部分。當全球焦點集中於半導體、AI及軍事科技的封鎖與競爭時，北京以農產品作為談判籌碼，換取技術合作延長與出口限制放鬆。「川普要面子，中國大陸給得起，但北京要的是裡子，包含時間、技術與產業升級的空間。」
翁履中也分析，美國在研發與設計端雖領先全球，但製造環節仰賴台積電、三星等外國企業，原材料供應更離不開中國大陸；反觀中國大陸則掌握稀土與特殊金屬等底層資源，在中游製造上持續追趕，期望以時間換取技術突破。若能利用川普重返白宮後的「交易性格」，爭取更多技術交流與轉移，中國大陸未來五至十年內可能在整體供應鏈中取得壓倒性優勢。
他直言，這場結構性競爭的勝負，最終取決於誰能維持長期戰略思維。若美國政治人物仍以選舉結果作為政策底線，而中國大陸能以五年、十年的國家計畫持續推進，民主制度的靈活反而可能變成短視的代價。
翁履中強調，中國大陸用幾萬噸大豆撬動美國政治槓桿，看似讓川普贏了面子，實際上北京贏得的是時間與布局。「在這場中美拉鋸戰中，北京的以退為進，遠比口號與推文更具殺傷力。」他認為，當中國大陸能以農產品為外交籌碼、巧妙操縱美國內部政治時，民主國家更該反思，若決策仍被短期選舉牽動，又如何在長期國家競爭中立於不敗之地。
其他人也在看
大陸下單了！ 川習會前一天重新購買美國大豆
川習會即將在30日登場，登場前夕傳來不尋常的消息，就是中國大陸已經決定，恢復採購美國大豆，被視為中美貿易緊張出現緩和跡象的最新訊號。 據彭博資訊引述知情人士的話報導，中方已經購買至少兩船美國大豆中廣新聞網 ・ 17 小時前
金門女腳踝拉傷！半年後腿變細「走路跛腳」 醫檢查驚：完全斷掉
腳踝拉傷別輕忽，小心變跛腳。金門一名女子搬重物時，拉扯到腳後跟，起初以為只是拉傷，所以沒有多加留意，未料半年後小腿越來越細，走路變得一拐一拐，趕緊就醫檢查，阿基里斯腱竟完全斷掉，所幸經過治療，已能自在行走、登山旅遊。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
不只小S神預言！屈中恆18年前就曾警告王子：在外面偷吃擦乾淨一點
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的一言一行也被挖出，有網友發現，屈中恆曾在節目中警告王子「在外面偷吃擦乾淨點」。三立新聞網 setn.com ・ 6 分鐘前
太陽能廠看產品價格落底 預期2026年營運好轉
（中央社記者張建中台北29日電）太陽能廠聯合再生及元晶表示，隨著中國大陸廠商強化自律，太陽能產品價格應已落底，預期明年營運表現應可好轉，美國市場是業績成長主要動能。中央社 ・ 18 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 2 小時前
迎中國代表團？ 2台「紅旗」黑頭車駛入釜山機場管制區
美國總統川普和中國主席習近平，台灣時間10時將在南韓釜山金海國際機場見面，《鏡新聞》直擊，2輛掛有「紅旗」的中國黑頭車稍早駛入機場管制點，現場已有大批警力進駐。鏡新聞 ・ 1 小時前
搞定輝達！他斷言蔣萬安黃袍加身連任穩
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安昨（29）日宣布輝達落腳T17、T18，下周將和新光人壽解約，引社會高度關注。對此，前立委蔡正元昨也斷言，搞定輝達，蔣萬安高枕無憂、黃袍加身，只有一個人能打敗蔣...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前
LIVE／已故前新北市議員張瑞山告別式 總統、新北政要皆出席
即時中心／徐子為、黃彥翔報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山於本月18日辭世，享壽71歲。張瑞山從政30餘年，深耕中和地區。他的告別式於今（30）日上午9時在新北市立板橋殯儀館舉行，據了解，總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、以及新北市各黨派政要皆會出席，《民視新聞網》將在現場帶觀眾隨時掌握最新情況。民視 ・ 35 分鐘前
川習會上午登場 反中民眾釜山現場示威
美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午將在南韓釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威，大喊「習近平out」等語。這次峰會是2019年後美中兩國領導人首次會面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 32 分鐘前
假日急症中心11/2上路 13處地點QA一次看
（中央社記者陳婕翎台北29日電）假日急症中心11月2日上路，六都選定13個地點，包含北市聯醫信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。中央社 ・ 22 小時前
習川會地點確定！中國高官座駕、美國總統座車駛入釜山機場旁空軍基地
【楊日興／韓國釜山報導】習川會將在30日台灣時間10點舉辦，盛傳釜山金海機場旁空軍基地內的貴賓樓翼峰樓是會面地點。本報記者現場走訪，釜山機場旁空軍基地外從當地時間早上7點已有大批警察、特勤等維安人力，基地外也有不少警用巴士出動。中時財經即時 ・ 1 小時前
川高會落幕！紐時總結：兩人互動好 惟美日貿易難題仍未解
美國總統川普29日離開日本，抵達南韓展開他的亞洲訪問第三站行程。《紐約時報》細數川普前一天的日本行，發現雖然他與日本新科首相高市早苗互動熱絡、氣氛良好，但困擾美日雙方的貿易難題，兩人會後並未提供解方。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
<常春月刊>11月號搶先看:關注血糖護健康！掌握醣化血色素標準，遠離糖尿病風險
11月14日是世界糖尿病日，全球已有超過5億人受糖尿病影響，台灣成人盛行率約12%，亞洲地區的患者人數更呈快速上升趨勢。糖尿病早期症狀往往不明顯，但長期高血糖可能對心血管、腎臟及神經造成不可逆的損害。除了藥物治療外，均衡飲食、規律運動與心理健康管理同樣關鍵，能有效控制血糖並提升生活品質。此外，本專題也將介紹第一型糖尿病，提醒家長與年輕族群及早認識、重視預防與早期警訊。 <導言>糖尿病趨勢與未來風險糖尿病雖然無法完全根治，但透過健康飲食、規律運動、體重控制與藥物治療，是可以被穩定控制、延緩併發症發生的慢性疾病。 血糖飆升早期警訊糖尿病的成因包括遺傳、肥胖、飲食不均衡、缺乏運動與慢性壓力等。常見症狀包括頻尿、口渴、體重異常變化與疲倦感，但早期多無明顯症狀，因此「沉默殺手」之稱。 最實用控糖10招控制血糖除了藥物治療，飲食與運動同樣重要。建議均衡飲食、少糖少油、多攝取蔬果及全穀類，每週至少150分鐘中等強度運動，並建立定期血糖檢測習慣。 資深糖友控糖秘訣大公開當張坤來看到報告上觸目驚心的數字，空腹血糖高達250mg／dL時，他整個人愣住了，腦中瞬間一常春月刊 ・ 22 分鐘前
早晨頭痛、一直想吐「不是因為太累」！醫曝「腦癌7徵兆」早發現可救命
腦癌初期常被誤認為只是疲勞，但重症醫師黃軒提醒，大腦從不會大聲喊痛，只是會用細微的方式提醒，因此切勿忽略身體出現的奇怪症狀。黃軒醫師也列出7種警訊，若同時出現2項以上症狀並持續2週，就該提高警覺，及時前往醫院檢查，因越早診斷出腦瘤，則存活率越高，呼籲民眾別無視大腦的「求救信號」。鏡報 ・ 18 小時前
美新版國防戰略亞洲防線排除台灣？ 赫格塞斯駁斥相關報導
美國政府將公布新版國防戰略草稿，其中一個倍受關注的焦點是「美國在亞洲防線」。美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日說，日前報導指稱美國的亞洲防線可能排除台灣、南韓，說法「不準確」。《韓聯社》報導，赫格塞斯29日飛往馬來西亞途中受訪，被問到近日有報導指出，五角大廈在新版國防自由時報 ・ 2 小時前
工人下班酒駕衝撞休旅車！「酒測值爆表1.0」4人傷送醫
台中西區一起嚴重酒駕事故造成4人輕重傷！事發於28日晚間，一名55歲陳姓工人酒測值高達每公升1毫克，行經五權路、五權西路口時暴衝至對向車道，撞上一台白色休旅車並波及一名機車騎士。警方依公共危險罪將肇事駕駛送辦。當地居民表示，該路口車禍頻傳，「僅這個禮拜就已經送了兩次119」，更曾有車子直接撞進店內，呼籲增設安全設施。這起事故再次提醒民眾，酒後不開車，安全有保障！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
川習今會 川普稱已「批准」韓國建造核動力潛艇
美國總統川普今天將和大陸國家主席習近平會面，討論一項具有全球經濟影響的貿易協定。CNN報導，在亞洲行的最後一天，川普聲稱，他已經「批准」韓國建造核動力潛艦。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CN中廣新聞網 ・ 1 小時前
沈伯洋、王世堅出戰台北市長？ 周玉蔻大實話：反正民進黨也選不贏
2026地方大選即將到來，民進黨選對會日前也公布4縣市首長候選人，媒體人周玉蔻今（29）日發文表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北市長嗎？」她自問自答地表示「我猜不會」並直指現在民進黨的領導群跟支持者「完全缺乏想像力」。另外，網友推薦民進黨立委王世堅參選，周玉蔻氣得跳腳「堅屁啦！醜又髒」。中天新聞網 ・ 18 小時前
APEC與「習特會」：元首「場邊會面」頻頻上演，是否能收穫更多實質成果？
自2014年習近平上任以來，中美元首有8次會晤均落在多邊峰會期間舉行。BBC NEWS 中文 ・ 47 分鐘前
牙爆痛！ 他打10間診所「要等1個月」 牙助曝真相：真的看不完
牙爆痛！ 他打10間診所「要等1個月」 牙助曝真相：真的看不完EBC東森新聞 ・ 17 小時前