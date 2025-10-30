大陸突買美豆18萬噸 旅美教授揭北京真正殺傷力

美中第5輪經貿磋商為30日登場的川習會達成「正面框架」，美國財長班森特預告中國大陸將恢復大量採購美國大豆多年。對此，旅美教授翁履中直言，這場「買豆」行動只是更大棋局中的一部分，「川普要面子，中國大陸給得起，但北京要的是裡子，包含時間、技術與產業升級的空間」，引發討論。

翁履中29日在臉書撰文指出，中國大陸國營企業中糧集團近日透過太平洋西北港口購買三批、共約18萬噸美國大豆，為本季首次對美採購。翁履中表示，有專家認為，即使雙方本月達成協議，美國農民仍難以重拾昔日龐大的中國市場，農產品出口版圖恐難回到貿易戰前的格局。

他分析，在川習會即將登場之際，中國大陸宣布對美國大豆重新進行採購，用極低成本精準撬動美國政治結構中最脆弱的一環「中西部農業州的票倉」。翁履中指出，「一船大豆，不只是進入中糧的倉庫，而是直接送到美國農村保守派選民的心理，讓他們對川普再次懷抱希望。」北京清楚知道，大豆是美國選舉地圖上的政治指標作物，這筆採購買的不只是糧食，更是川普選舉的「政績」。

翁履中進一步指出，這場「買豆」行動只是更大棋局中的一部分。當全球焦點集中於半導體、AI及軍事科技的封鎖與競爭時，北京以農產品作為談判籌碼，換取技術合作延長與出口限制放鬆。「川普要面子，中國大陸給得起，但北京要的是裡子，包含時間、技術與產業升級的空間。」

翁履中也分析，美國在研發與設計端雖領先全球，但製造環節仰賴台積電、三星等外國企業，原材料供應更離不開中國大陸；反觀中國大陸則掌握稀土與特殊金屬等底層資源，在中游製造上持續追趕，期望以時間換取技術突破。若能利用川普重返白宮後的「交易性格」，爭取更多技術交流與轉移，中國大陸未來五至十年內可能在整體供應鏈中取得壓倒性優勢。

他直言，這場結構性競爭的勝負，最終取決於誰能維持長期戰略思維。若美國政治人物仍以選舉結果作為政策底線，而中國大陸能以五年、十年的國家計畫持續推進，民主制度的靈活反而可能變成短視的代價。

翁履中強調，中國大陸用幾萬噸大豆撬動美國政治槓桿，看似讓川普贏了面子，實際上北京贏得的是時間與布局。「在這場中美拉鋸戰中，北京的以退為進，遠比口號與推文更具殺傷力。」他認為，當中國大陸能以農產品為外交籌碼、巧妙操縱美國內部政治時，民主國家更該反思，若決策仍被短期選舉牽動，又如何在長期國家競爭中立於不敗之地。