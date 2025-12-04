大陸突遣返2批詐騙犯 我措手不及

大陸遣送台籍罪犯回台，在氛圍好時常透過「兩岸共打」押送。圖為2011年35名詐騙嫌犯經由小三通被送到金門。（本報資料照片）

大陸公安3日無預警將柬埔寨詐團10名台籍嫌犯，經小三通遣返金門，創下兩岸共打迄今陸方罕見「丟包」事例之後，陸方4日下午又遣返3名詐團台嫌，讓他們自行搭機返回松山機場，刑事局晚間派員到機場與移民署溝通協調要如何讓3人入境，將等3入境後直接帶回刑事局偵訊。至於入境金門的10嫌，刑事局昨已請陸方提供相關涉案資料。

昨天搭機返台的3台人，因詐欺等罪已在吉林服刑2年，其中2人在台判刑確定今日被檢方解送執行，另1人在台未遭通緝將獲釋。3人與前一天返回金門的10台嫌，不屬於同一詐團，且「丟包」的陸方公安單位不同，警方擔心陸方若一再以此「丟包」方式遣返台嫌，將讓警方疲於奔命。

據了解，原本陸方昨天下午欲再以相同手法遣返3人入境金門，卻被媒體搶先揭露，引來政府高層關心，航商提高警覺，即時回報我方相關單位，移民署國境大隊「不接招」，3人無法購票上船，暫時阻斷陸方「丟包」。但這3人是否就是由松山機場返台的3名詐團台嫌，仍待查明。

而陸方3日以幾近「丟包」方式遣送10名人犯，並未先知會我刑事局、金門警方，是船公司售票時，發現部分人員無身分證件，驚覺有異，才緊急通知國境大隊預作準備，不僅讓相關單位作業人仰馬翻，也引發安全疑慮。

據悉，包括8名通緝犯的10人是在3日下午分兩批搭乘4時30分、5時的小三通交通船由廈門到金門，由於皆未持證件無法正常通關，移民署國境大隊在接獲船公司通報後，緊急啟動「接人」程序，安排人員在水頭碼頭「1對1」完成入境程序，其中8人遭通緝交由港警中隊押解送至金門地檢署偵辦。

其中37歲林男、22歲褚男、33歲楊男，及35歲林男等因觸犯詐欺、洗錢防制法等罪，為法院判刑確定的執行案件，金門檢方訊問後，隨即於晚間10時許將4人送往金門監獄執行刑期。

另4名遭通緝的男子，經原發布通緝的彰化、苗栗、屏東地檢署視訊訊問後，撤銷通緝，以4人無羈押必要，已發給「歸案證明」請回。但彰檢通緝的黃男限制住居、出海。

其餘2名未被法院、地檢署發布通緝的男子，入境時按照一般程序，依規定填寫「入國證明書」後即自行離去。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨指出，陸方有事先通知，但通知較慢，也未循以往固定管道。對此次陸方的新作法，他坦言「雖然不滿意，但還是要務實處理」。

梁強調，他們是國人，有回來台灣的權利，且他們在台灣也算是通緝犯，我方司法單位有義務請他們到案。如果要遣送回來，在我方確認無誤的情況下，還是讓他們回來。