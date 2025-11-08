大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光

大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。

這項爆料來自娛樂媒體《狐廠娛樂觀察》，報導指出，藝人紅毯行程往往涉及精細規劃，從站位、出場時間到攝影角度都有考量。由於迪麗熱巴向來以亮眼造型與高人氣著稱，幾乎每次登場都能引發話題，一名宣傳人員直言：「她的資源、顏值與時尚表現力都太強，其他藝人若剛好同場，很容易被比較。」

迪麗熱巴的紅毯表現向來受到矚目。她身高172公分，膚色白皙、五官立體，搭配高挑比例與穩定的鏡頭感，被網友稱為「定毯神針」。2025年的黑色燙金魚尾禮服造型曾登上多個時尚熱搜；過去包括玫瑰主題與藍色魚尾裙造型，也都被網友稱為經典。據悉，她每次出席活動都會試裝超過20套禮服，對造型細節要求極高。

報導同時指出，紅毯現場的「出場排序」常象徵藝人咖位，但近年來「紅毯熱搜」更成為宣傳重點。時尚編輯Chloe分析：「紅毯不僅是時尚表現舞台，也是流量戰場。現在團隊甚至要為微博、抖音、小紅書準備不同素材，壓力可想而知。」

