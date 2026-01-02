大陸紅線未變 2026交流仍是主軸

為期2天的圍台軍演結束後，大陸國台辦主任宋濤在《兩岸關係》雜誌發表2026年新年寄語。相較於大陸國家主席習近平在新年賀詞中僅用一句話帶過兩岸，宋濤此文可解讀出更豐富的對台政策訊息。一言以蔽之，大陸對台動武的紅線沒變，未來一年仍以促進交流對話為主題。

宋濤的新年寄語中，特意提及去年軍方進行的兩次軍演：「海峽雷霆－2025A」和「正義使命－2025」，說明這篇文章可視為大陸對台最新的政治宣示。需注意到，文章提及這兩次軍演的段落，是以「這一年守護家園和平安寧的力量更加強大」作為開篇，並在後強調，大陸「將採取更加有力的行動，反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。」

由此可見，大陸官方對軍演的定調仍是在「維護台海和平穩定」的層級，而非主動尋求武力統一。

無獨有偶，去年12月12日，國台辦網站刊登了《中央台辦專題傳達學習2025年中央經濟工作會議精神》的文章，提到「積極為實施十五五規畫營造穩定台海環境，更加有力服務黨和國家事業全局」。

也就是說，大陸高層對「促統」、「反獨」、「穩定」與「發展」之間，設定了優先邏輯：發展仍然是最優先的要務，但發展需要穩定的環境，其中包括台海，而台海穩定需要堅持反獨。至於統一，習近平曾說：決定兩岸關係進步的根本因素是大陸發展進步，因而促統必須在發展過程中推進，促統不能脫離發展、發展不能脫離穩定，而穩定就要對台獨（即民進黨）保持壓力。

依循北京的邏輯，大陸對台動武紅線仍是《反分裂國家法》所設定的要件，包括「國家統一前」或「台灣地區與大陸地區」的定位從《憲法增修條文》中被刪除，或台灣宣布獨立建國、發動獨立公投等。除此之外，大陸所認定的「台獨分裂」行為，則交由2024年出台的《懲獨22條》處理即可，無需升至軍事層級。

進一步思考，《反分裂法》的對台動武條款中，還有一個曖昧的表述，那就是「和平統一可能性完全喪失」，但宋濤的新年寄語，將大部分篇幅放在大陸如何促進兩岸交流、增進台胞福祉部分上，意味著大陸現階段的對台政策正是以「延續和平統一可能性」為目標。

在賴政府以「執行17條等國安策略」作為今年施政規畫的背景下，若今年國民黨主席鄭麗文訪陸、國共論壇復辦、甚至「鄭習會」成局，則是兩岸共同延續和平統一的可能性、避免《反分裂法》紅線被打破的動作。除非賴政府搞法理台獨，或切斷所有兩岸交流，否則台海還是會有緩和的空間與改善的機遇。（作者為智庫研究員）