大陸網紅違規炫富「穿警服直播」！ 遭拘留7天慘封號

大陸近年來積極整頓網紅亂象，然而仍有許多網紅仗著知名度違規行事和逃漏稅款。近期多位知名網紅因違法行為遭到嚴懲，包括因炫富遭官方封號的郭美美和柏公子，以及童星出身的謝孟偉因穿警服直播賣行動電源而被逮捕關押7天。大陸政府對網紅違規行為的打擊力度不斷加大，並將從明年1月1日起實施新版網路安全法，大幅提高平台處罰上限，希望從源頭解決問題。

大陸網紅鼻祖郭美美出獄後，再度靠炫富吸引粉絲，被官方封鎖帳號。（圖／央視）

童星出身的大陸網紅謝孟偉因在雲南拍戲期間穿著警服直播銷售行動電源，行為嚴重違規。在直播中，謝孟偉不僅穿著大陸警服、配戴肩章，還狂妄宣稱「我們那是省廳的重點項目，公安都得配合，公安不配合，我們都沒法穿」。此舉遭網友舉報後，他的帳號立即被封，本人也被處以行政拘留7天的處罰。

被稱為大陸網紅鼻祖的郭美美，儘管曾兩次入獄並遭社會譴責，出獄後仍不知悔改，再度透過炫富吸引粉絲。她曾在社群平台上誇口表示「我只要自己願意再重出江湖，隨隨便便一年能拿1000萬」，最終因炫富行為再次被大陸官方封鎖帳號。

另一位以奢華生活聞名的網紅「柏公子」同樣因違規行為遭遇嚴懲。他常在社群媒體上展示勞斯萊斯、愛馬仕和頭等艙等豪奢生活，25歲生日時更高調炫耀為自己訂製了一輛勞斯萊斯庫里南。然而，他後來被揭露在直播間銷售假包，雖然帳號一度被註銷，但他在2020年換名復出，重新吸引了近300萬粉絲。如今，柏公子不僅被大陸官方列入黑名單，還被上海稅務局查出逃稅約3300萬元台幣，最終被追繳與罰款共5860萬元。

北京師範大學法學院教授劉德良指出，網路平台對網紅違規行為往往採取睜一隻眼閉一隻眼的態度，因為即使被處罰10萬元，平台從中獲利一次抽成就可能高達幾千萬元，導致網紅逃稅問題日益嚴重。據統計，僅2023年1月至11月，就有1818名明星網紅被查補稅款約67億元台幣。

為徹底改善網路亂象，大陸政府決定從明年1月1日起實施新版網路安全法，將平台處罰上限從過去約440萬元台幣大幅提高至4400萬元，希望從源頭解決問題，有效遏制網紅違規行為的發生。