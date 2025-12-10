大陸職棒推CPB Girls啦啦隊 徵選片驚見前2中職啦啦隊女神

中國棒球城市聯賽（CBL）啦啦隊「CPB GIRLS」進行徵選。(圖／微博)

大陸明年一月將正式啟動中國棒球城市聯賽（CBL），先是傳出前統一獅球星林益全確定加盟上海正大龍隊，如今啦啦隊「CPB GIRLS」官方徵選影片釋出時，居然見到前味全龍舞蹈總監 Amis，以及前中信兄弟PS女孩王笑笑都在其中，引起網友熱議。

中國棒球城市聯賽（CPB）釋出啦啦隊「CPB GIRLS」首波官方徵選影片，只見四位女孩穿著CPB的專屬球衣，在鏡頭前跳著 TWICE的《What Is Love》，展現出活力十足的氣息，仔細一看，其中兩位分別是前味全龍舞蹈總監 Amis、前中信兄弟PS女孩王笑笑，由於兩位都是台灣球迷熟悉的面孔，加上人氣十足，立刻掀起話題，相信有兩人的成功範例，勢必吸引更多有意願的女孩加入。

CPB Girls徵選資格，主要鎖定20歲以上、熱愛舞蹈與表演，以及能配合賽事活動的女孩，倘若擁有主持、社群經營經驗，將會是加分條件，有意參加者，只要拍攝30-60秒影片即可報名，據悉，選拔將分為兩階段，第一階段為線上選拔，預計選出20位「熱愛運動、積極陽光」的女孩，第二階段再選出8位女孩，正式組成CPB Girls。

會相中Amis 拍攝宣傳影片，推估她曾是中職Lamigirls、Fubon Angels啦啦隊成員，加上曾擔任P. LEAGUE+新竹攻城獅慕獅女孩團長，以及味全龍啦啦隊舞蹈總監，相關領域經驗十足，推派她拍攝徵選影片，更具說服力。

