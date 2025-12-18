大陸與東協紛派特使 赴泰柬調停兩國關係

泰柬邊境衝突持續，泰國軍方最近出動戰機，轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。此外，大陸方面也將派出「亞洲事務特使」，在今（18）日再次赴泰柬兩國穿梭調停，希望雙方能儘快停止戰爭，重建和平。（葉柏毅報導）

泰國在17日，召開「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議，這項會議邀集全球58個國家和國際組織，總共338人參與，包括緬甸、中國大陸和盧安達等國，都派官員出席，不過與泰國發生邊境衝突的柬埔寨，則未派代表參加。

泰國總理阿努廷17日晚間受訪時表示，泰國雖然未將位在柬埔寨邊境的賭場，列為轟炸目標，不過「若是相關場所成為詐騙行動的掩護場所，泰方有必要加以處理」。阿努廷也提到，這次的「打擊網路犯罪夥伴關係」會議，有多個國家派官員參加，顯示每個與會國家都非常重視此事。

此外，國際間也都在積極調停泰柬關係，馬來西亞首相安華表示，泰國和柬埔寨都已經同意，讓東協部署觀察小組；大陸方面也表示，做為泰國與柬埔寨的鄰邦，高度關注當前泰柬邊境衝突，中方將持續穿梭勸促，以自己的方式，積極為推動緩局降溫發揮作用。