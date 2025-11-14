大陸與60多國簽引渡條約 郭正亮：八炯、閩南狼若被通緝 還會囂張嗎

繼民進黨立委沈伯洋被大陸重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州公安局13日發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（溫子渝）與「閩南狼」（陳柏源）違法犯罪線索，並且開出台幣百萬懸賞金。前立委郭正亮表示，跟中國大陸簽有引渡條約的國家有60個 ，亞洲20個 ，歐洲有14個，到時若被通緝，就看八炯、閩南狼還囂張不囂張。

針對八炯、閩南狼被大陸發布懸賞通告，郭正亮今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，等判決出來，全球通緝之後再來看。跟中國大陸簽有引渡條約的國家有60個 ，亞洲20個 ，歐洲有14個，到時若被通緝，就看他們還囂張不囂張。他更指出，怎麼知道沈伯洋沒有刑事犯罪，又怎麼知道中國大陸就是要用反分裂法判他。

郭正亮認為，如果大陸是要辦台獨，那民進黨多的是，怎麼不去辦？事實上並不是，反分裂國家法只是掛著，沈伯洋為什麼會被辦？他質疑不知沈伯洋對中國大陸做了什麼事，如果是刑事罪，那歐洲還能挺嗎？主持人錢怡君問到， 中國大陸可能手上有一些證據 ，但是我們不知道 。郭正亮回說， 當然。

至於八炯、閩南狼，郭正亮表示，他在民進黨30年，還真沒看過民進黨人在追陸配不斷的迫害，這就是八炯、閩南狼兩人做的。他認為，陸配即使有講武統的話，但她的粉絲也只有幾十個，可以罰款結案。結果八炯不斷到陸委會騷擾。結果驅逐陸配3年不能入境，結果小孩3年都見不到媽媽。

郭正亮接著點出，為什麼民進黨人以前不做這個事，那是因為做事情要有一定的分寸。你迫害陸配，就得罪了中國大陸 。所以這兩件案子都是很有特殊性 。

