大陸行遭綠媒抹紅！林思銘喊話民進黨：台商不該被區分顏色

國民黨多位立委上周赴廈門參加台商協會活動，卻遭綠媒以「鬼鬼祟祟赴中、有何不可告人之事？」報導。對此，參加廈門台商活動的藍委林思銘表示，台商不該被區分顏色，支持出外打拚的台灣人就是支持國家發展。他更怒批民進黨，以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。

林思銘今天（22日）在臉書發文表示，近日有部分政治勢力刻意對於自己出席「廈門台商協會活動」進行無端影射，甚至試圖貼上政治抹紅的標籤！

對此，他必須嚴正澄清：全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱之為「正常交流」，而對於參加廈門台商活動卻動輒以抹紅、扣帽子的方式，這樣的雙標，不只不公正，也完全不合理。

林思銘反問，台商在全球其他國家努力就比較尊貴？台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？此次出席活動，自己是應新竹鄉親，廈門台商協會韓會長之邀，以立委身分前往祝賀與支持。這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示。

林思銘反問，同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？(圖取自林思銘臉書)

林思銘強調，執政黨做不到對於台商在廈門打拼的照顧，他們願意承擔責任幫忙；政府給不出的支持，他們願意給予鼓勵。請問這樣錯在何處？反觀近日，青鳥網軍鋪天蓋地操作輿論分化，不敢正視治安惡化、詐騙集團橫行、社會不安等真實問題，反而選擇以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。

對於這些失實指控，林思銘鄭重強調，自己是一位中華民國的立法委員，服務的是全體國民，而不是任何政黨的政治語言。他不需要接受任何「旨意」，更不會屈服於網軍帶風向。

林思銘怒轟，用台灣人民在海外的血汗與努力換取政治利益的人，才真正該反省；以同理與關懷，向海外打拚的台灣人伸出援手，才是負責任的政治。海外台商，不分地域、不分顏色、不分政治立場，都是中華民國台灣的一份子，應該給予的，是支持與祝福，而不是貼標籤與獵巫。民主不是雙標、愛台不是選擇性、服務台灣人，更不該分區域。

