大陸製藥崛起 成貿易戰新武器

美陸達成1年休戰協議後，雙方貿易角力並未止歇。美媒指出，在稀土與農業外，北京手中仍握有一項「尚未使用的武器」，也就是全球藥品供應鏈，因為大陸製藥實力現已匹敵歐美。專家警告，若陸美再陷對立，北京可藉切斷藥品與原料出口施壓，而美國已「完全喪失獨立生產抗生素的能力」，對陸依賴已構成潛在風險。

文中稱，大陸製藥業在政府輔助下已完成產業升級，研發水準足以匹敵歐美，從基本的抗生素到先進製劑，皆具備相當競爭力。哥倫比亞大學學者費希曼指出，開放式貿易體系「並非為當前的地緣政治競爭而設」，卻正讓大陸得以引進外國技術逐步取代西方製造商。

反觀美國，有專家警告美國已「完全喪失獨立生產抗生素的能力」。《中國處方》作者吉布森直言，由於大量生產環節轉移到海外，美國製藥整體產能已大幅流失。

此外，美國食品藥物管理局（FDA）在國內進行突擊檢查，但在大陸需事先通知，且簽證程序繁瑣，讓大陸藥廠可提前準備、規避稽查。

美國參院老齡問題特別委員會指出，美國藥品自製比例自2002年的83％降至2024年的37％。同時，30％的藥品活性成分完全依賴大陸供應；若計入印度生產、但使用大陸原料的藥物，比例更高達60％。

美國外交關係委員會研究員黃嚴忠表示，美國製藥要恢復完整供應鏈「幾乎不可能」。大陸已建立大型產業園區，能以低運輸成本提供一站式原料採購與中間體生產，形塑難以撼動的優勢。

分析認為，若西方要在此領域與大陸抗衡，必須推動「生產導向」的合作戰略。日本已開始資助國內企業重啟藥物原料生產，並尋求產品能免稅輸入美國。若能形成「美日歐」供應聯盟，或可避免歐洲最後一家抗生素工廠外移大陸的慘劇重演。