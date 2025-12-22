大陸西南邊境雲南磨憨國際口岸城市正崛起

▲來往中國和老撾兩國的貨車在磨憨口岸排隊通關。

【記者 蔡叔涓／雲南 報導】兩岸新媒體人雲南行交流活動這次十分特別的前往一個邊境口岸「雲南磨憨國際口岸」探訪，讓成長在台灣海島沒有邊界線的台青們，對邊境貿易及口岸城市有一番新體驗和看法。

在雲南省有個老撾磨憨—磨丁經濟合作區位處雲南省最南端，在西雙版納的東南部，與鄰國老撾的磨丁口岸接壤，是中老兩國唯一的國家級口岸。據介紹，隨著大陸跨境高鐵「中老鐵路」這條被當地稱作黃金線路的高鐵帶來的效應持續放大，大陸多了面向印度洋國際陸海大通道。隨著中老鐵路不斷加速度發展，這次參訪位於中老邊境的中國老撾磨憨—磨丁經濟區也正在高速發展中。

▲從昆明市區高鐵站可以直接購票坐中老鐵路到邊境的磨憨站。

據了解，在2022年雲南省政府政策決定磨憨鎮成為昆明「託管的飛地」。兩年多來，昆明持續推動資源向磨憨集中、政策向磨憨傾斜，磨憨國際口岸城市建設取得明顯進展，固定資產投資累計超過100億元(人民幣，下同)。到今年12月2日，中老鐵路開通運營滿四年，四年來中老鐵路貨物運輸突破7250萬噸，跨境運輸商品種類拓展到3800餘種，促進了沿線地區開放發展。

在磨憨這個不大的小鎮，不少企業依託中老鐵路背後巨大的開放發展潛力，闖出了新天地。陸媒也報導，江西的電子科技公司經理說公司生產銷售投影電子設備。磨憨的區位優勢，恰好給他們尋求擴大大陸西南市場，和對外南亞東南亞市場的發展需求相契合。

大陸企業以磨憨為起點，依託中老鐵路，該企業打開了泰國、老撾等東南亞國家的市場。有位物流公司經理介紹說，以磨憨為起點，依託中老鐵路，該公司打開了泰國、老撾等東南亞國家的市場，我們公司從單一國內物流模式轉型為輻射東南亞的「物流+貿易」一體化模式，每年業務規模增速保持在25%以上。

▲雲南磨憨國際口岸發展快速前景十分看好!

這裡漸漸吸引無數企業進入，聚集成林，產業園區建設不斷提速。據介紹，今年以來，磨憨—磨丁經濟合作區集中開工47個重點項目，涉及基礎設施建設、應急工程等領域，累計完成投資44.56億元。

如同一片蓬勃茂密的森林，磨憨的發展，既有逐漸成形的區域佈局，依託智慧口岸建設，磨憨公路口岸貨運車輛驗放時間縮減至4分鐘﹔磨憨鐵路口岸出入境貨物通關時間由40小時壓縮至5小時。具陸媒報導統計，在今年1至9月，磨憨口岸進出口貨物總量747.61萬噸，同比增長7.51%﹔進出口貨值472.03億元，同比增長17.22%。磨憨正逐漸成為連接中國與東南亞國家的「黃金口岸」。(照片記者蔡叔涓攝)