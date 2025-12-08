大陸解放軍若攻台 華爾街日報曝「這裡」是理想登陸點

美國華爾街日報報導，共軍一旦要對台灣實施「登陸搶灘」，那麼「桃園」可能是解放軍眼中，最適合的登陸地點。

美國華爾街日報報導，日本首相高市早苗的「台灣有事論」，也引發外界對台海情勢的關注。報導指出，中共解放軍將分成「空襲、登陸搶灘與實施佔領」三階段。文中指出，登陸搶灘是最困難的階段，而桃園沿岸將會是解放軍眼中，理想的登陸點。（葉柏毅報導）

報導說，中共解放軍否果要在台灣實施「登陸搶灘」，將會是史上「最艱難的兩棲作戰」，不僅要穿越海象多變的台灣海峽，更由於台灣西部，適合登陸的海灘極少。文中提到兩個可能被視為有利的侵台時間窗口，分別是3月中旬到4月底，以及9月底到10月中下旬以前，而桃園可能是解放軍眼中，最理想的登陸地點。

報導說，解放軍如果要進犯台灣，第一階段是大規模飛彈空襲，為後續的兩棲登陸作戰開路，同時瓦解台灣抵禦意志；而時間長短則是戰略關鍵，拖太久有可能讓美國介入，空襲不夠徹底則對後續作戰有風險。接下來的登陸搶灘，與實施佔領，也並不容易。

分析人士強調，真正的戰爭樣貌可能比上述的三階段更為複雜，不過最大的未知數則是：號稱台灣最主要盟友的美國，到時候將如何因應，那才是最大的問題。