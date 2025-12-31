大陸解放軍軍演逼近台灣 侯友宜盼兩岸理性溝通 降低衝突

新北市長侯友宜31日受訪表示，任何軍事威脅都會造成兩岸的傷害，也會讓台海更加不穩定。（高鈞麟攝）

大陸解放軍啟動「正義使命－2025」大規模聯合軍演，還發動火箭實彈射擊，是落點最接近台灣的一次軍演。新北市長侯友宜31日受訪表示，任何軍事威脅都會造成兩岸的傷害，也會讓台海更加不穩定，這是大家所不樂見的，希望兩岸之間都能夠互相理性的溝通，降低衝突，迎來台海的穩定，這才是我們的期盼。

此外，針對明年度中央政府總預算案目前仍卡在立法院，是否將對新北市造成影響，侯友宜指出，總預算裡有部分是新興計畫，新興計畫勢必會受到影響，不過新北市政府已經做好準備，若新興計畫受到影響，將會用市款暫行墊付，一切全力推動市政工作，絕對不受到總預算的影響，或是將影響的傷害減到最低。

