大陸車企「飯圈化」！ 直播主惡意抹黑 勒索「刪除費」

大陸不少汽車產業近期在網路上遭到惡意抹黑，有心人士創辦假帳號散播不實訊息，或是製作AI假影片，再向企業勒索高額「刪除費」，網路亂象也導致大陸車界「飯圈化」，引發不同品牌粉絲互相攻擊。

多家大陸車企在網路上遭惡意抹黑，還被要求支付高價「刪除費」。（資料圖／達志影像Shutterstock）

近期中國汽車產業遭遇一系列惡意抹黑事件，多家知名車企成為網路造謠攻擊目標。從小鵬汽車遭遇AI假影片污衊，到比亞迪被散布虛假火災訊息，再到長城汽車面臨統一口徑的負面宣傳，這些惡意行為不僅損害企業商譽，更打擊消費者信心。各車企已紛紛通過法律途徑維權，多起案件已獲法院判決支持，要求造謠者賠償損失並下架侵權內容。這種現象也導致中國汽車產業出現「飯圈化」亂象，不同品牌支持者在網路上互相攻擊的情況愈演愈烈。

中國汽車產業近來頻頻遭遇惡意抹黑事件。一段身穿性感禮服的車模在小鵬展示車前做出不雅動作的影片在中國網路上瘋傳，後來證實這只是一段AI生成的假影片。然而，這類抹黑手法並非孤例。上海東方衛視有記者僅憑一些修車車主的口述，在未經核實的情況下就發布了包括「過水坑電池包進水」、「電池撞破不給修」等不實訊息。更有心人士創辦大量假帳號抹黑小鵬汽車，並勒索「刪除費」。針對這一情況，廣州法院一審判決賠償10萬人民幣，並要求下架侵權影片。

除了小鵬汽車外，中國直播主「大眼哥說車」也曾發表「你就根本不是中國企業」等言論，暗示消費者不要購買小鵬汽車。長城汽車同樣淪為攻擊對象，在其新車問世後，網路上負面消息頻傳，嚴重打擊消費者信心。上海東方衛視記者發現，這些訊息雖然出現在數十個不同的自媒體帳號中，但標題和內容卻驚人地一致。法院最終判決自媒體博主「大眼哥說車」損害商譽，必須賠償長城汽車經濟損失20萬人民幣。

中國電動車龍頭比亞迪也未能倖免於這場抹黑風波。比亞迪法務經理趙溪表示，網路上流傳的某起火災事故車輛根本不是比亞迪的產品。然而，一段短短10秒的汽車自爆起火影片卻被迅速轉發數千次，還吸引了上萬條留言。擁有80萬粉絲的中國直播主「龍豬-集車」從7年前就開始散播假訊息詆毀比亞迪，這次終於踢到鐵板，被法院判賠超過200萬人民幣。

國家不良資訊舉報中心處長衛文新強調，現在很多車企在輿情應對方面投入了過多資源，從一定程度上來講，也分散了企業專心謀發展的專注力。這些有心人士亂潑髒水的行為，已引發不同品牌支持者在網路上互相攻擊，導致中國汽車產業「飯圈化」的亂象愈演愈烈。

